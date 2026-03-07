「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」名古屋版を2026年3月に発行いたします。配布場所は、愛知県を中心とした劇場・公立文化施設・観光施設などに設置されます。

https://magazine.confetti-web.com/

2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。この度、名古屋圏のライブ・エンタテインメントをより一層盛り上げるべく、「カンフェティ 名古屋版」を発行いたします。「Next Artist Nagoya」特集では、愛知県立芸術大学、名古屋芸術大学、名古屋音楽大学、金城学院大学の愛知県内4大学より推薦された期待の若手アーティスト5組に加え、すでにプロとして活躍するアーティストへの支援「リブランディング」枠に採択された1名の計6組を迎えます。表紙には、愛知県立芸術大学の早川香音（ヴァイオリン）、渡邉練（バリトン）、市川偉琉（ピアノ）が登場。早川は、後期ロマン派を代表する作曲家、リヒャルト・シュトラウスのヴァイオリン・ソナタを中心としたプログラムで初のソロ・リサイタルに挑みます。渡邉、市川は「詩」をテーマに、リート（ドイツ歌曲）とピアノ作品を並べたプログラムでデュオリサイタルを開催します。配布場所は、愛知県を中心とした劇場・公立文化施設・観光施設などを予定しています。ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ 名古屋版」をチェックしてください。

★チケット情報★

「Next Artist Nagoya」のチケットはカンフェティにて3月7日(土)10:00～チケット発売開始

「Next Artist Nagoya」とは

https://www.confetti-web.com/features/12

名古屋市文化振興事業団が、アートをつなぐ「Hub」となり、劇場 × アーティスト × 地域社会が協働し、芸術性の高い公演活動を名古屋市域で継続できる環境・気運を創り出していくプロジェクトです。愛知県内４つの芸術系⼤学が推薦する若い才能を、地域社会とともに支え育てる環境を整備して、まちの魅力向上に貢献します。公式サイトはこちらhttps://next-artist-nagoya.com/

シアター情報誌「カンフェティ」について

シアター情報誌「カンフェティ」

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など合計1,500ヵ所超設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）▼バックナンバーはこちらhttps://service.confetti-web.com/freepaper/viewer/confetti_ichiran.php＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行▪発行部数：5万部／2ヵ月▪形態：両A面、A5・16ページフルカラー▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)設立年：2004年2月20日資本金：3千万円主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行チケット販売サイト「カンフェティ」の運営その他興行支援、イベント主催者のサポート業務旅行業ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営URL：https://longrun.biz/