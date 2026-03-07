株式会社DoTS（本社：広島市中区）が運営する地域共創拠点「miobyDoTS(ミオバイドッツ)」では、世界に誇るデニム産地「三備(さんび)産地」の魅力を発信するイベント『デニムDAYS in 三備 ～世界が惚れる「青」を、その手に。～』を2026年3月16日(月)より開催いたします。3月22日(日)には、デニム愛好家として知られるお笑い芸人のケンドーコバヤシさんをお招きした限定トークショーを開催。トークショー招待やデニムグッズが当たるアンケートキャンペーンも実施します。

■ ケンドーコバヤシさん登壇！スペシャルトークセッション

デニムをこよなく愛するケンドーコバヤシさんと、三備産地のデニム関連事業者による熱いトークライブ。世界中のハイブランドから指名を受ける三備デニムの技術や奥深さ、こだわりの着こなしについて語り尽くします。日時： 2026年3月22日(日) 11:00～12:00(受付開始 10:30)場所： miobyDoTS (広島県広島市南区松原町2-37 広島駅 minamoa西棟 3F) https://mio.dots4bw.co.jp/出演： ケンドーコバヤシさん(お笑い芸人)、篠原 由起 様（篠原テキスタイル株式会社 代表取締役社長／福山市）、青木 俊樹 様（青木被服株式会社 専務取締役・FAGASSENT デザイナー／井原市）、長尾 敦 様（株式会社ACID HOUSE 代表取締役社長／倉敷市）司会：広島ホームテレビアナウンサー

参加方法： 事前アンケート回答者の中から、抽選で50名様を無料ご招待※アンケートは広島県内在住の方が対象です。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxDtXqKi33p9Nyf8C8qAnlF3K3OtD8conoNabLaKJfIqySqA/viewform

■ アンケートキャンペーン

広島県在住の皆様を対象に、三備産地のデニムに関する意識調査を実施します。ご回答いただいた方の中から、トークショーへのご招待や豪華デニムグッズをプレゼントいたします。賞品内容：A賞： ケンドーコバヤシ トークセッション無料ご招待(50名様)B賞： 福山デニム ジーンズキーホルダー(20名様)Wチャンス： 福山デニム トートバッグ(5名様) ※A賞に外れた方から再抽選応募締切： 3月15日(日) 23:59まで当選連絡： 3月16日(月)までにメールにてご連絡

■ デニムの魅力を体感する「ポップアップ」＆「ノベルティ」

イベント期間中、miobyDoTSでは三備産地の高品質なデニムアイテムを直接手に取れる企画をご用意しております。1. 三備産地デニムポップアップショップ世界が認める職人技が光るデニムアイテムが期間限定で集結します。期間： 3月19日(木)～3月22日(日)内容： 三備産地の事業者によるこだわりアイテムの展示・販売2. デニムノベルティ配布イベント開催を記念し、期間中に店舗をご利用いただいた方へ先着で三備産地のデニムグッズを差し上げます。期間：3月16日(月)～3月24日(火)条件： 店内にて総額3,000円(税込)以上のお買い上げ、又はご飲食いただいた方内容： 福山デニムグッズ(キーホルダー・トートバッグ等) ※なくなり次第終了となります。

■ 「三備(さんび)産地」とは

広島県福山市、岡山県井原市・倉敷市の3市からなる、日本有数の繊維産地です。デニムやジーンズの生産に必要な紡績、染色、織布、整理加工、縫製、後加工の各生産工程を担う事業者が産地内に集積しており、その技術は海外のラグジュアリーブランドからも高く評価されています。

会社概要

株式会社DoTS(本社：広島市中区)㈱広島ホームテレビ、㈱ミナサカ、㈱広島ベンチャーキャピタルの共同出資により設立。瀬戸内の魅力発信と課題解決などを手掛ける“地域プロデュース”事業をおこなうクリエイティブカンパニー。

本件に関するお問い合わせ先▷株式会社DoTS(miobyDoTS) 住所：広島県広島市中区白島北町19番2号 E-mail：info@dots4bw.co.jp