■3月16日（月）～「広島の歩き方 春のデニム三備めぐり篇」を放送！

株式会社広島ホームテレビ（本社：広島市中区）では、夕方の情報番組「ピタニュー」（月～金 夕方4時40分放送）の人気コーナー「広島の歩き方」にて、3月16日（月）～福山市・岡山県井原市・倉敷市の「三備産地」を巡る「春のデニム三備めぐり」を放送いたします。

「広島の歩き方」は、ガイドブック「地球の歩き方」とコラボレーションし、広島中の魅力を番組MC小嶋沙耶香アナウンサーが掘って掘って掘りつくすコーナー。地域の知られざる魅力を探り、街の人たちともふれあいながら人情たっぷりにお届けしています。今回は、世界に誇るデニム産地として知られる「三備（さんび）産地」を舞台に、デニムの街の魅力に迫ります。職人たちのこだわりが詰まったデニムショップや、デザイナーたちのモノづくりの思いにも迫ります！デニムの街グルメもお楽しみに！

・放送日：3月16日（月）～19日（木）、23日（月）予定・出演：小嶋沙耶香アナウンサー

■ケンドーコバヤシさん登壇！スペシャルトークセッションも開催！

また、3月22日（日）には、デニム愛好家として知られるお笑い芸人のケンドーコバヤシさんと、三備産地のデニム関連事業者による熱いトークショーを開催します。世界中のハイブランドから指名を受ける三備デニムの技術や奥深さ、こだわりの着こなしについて語り尽くします。

日時：2026年3月22日（日）11:00～12:00（受付開始 10:30）場所：miobyDoTS（広島県広島市南区松原町2-37 広島駅 minamoa西棟 3F）

https://mio.dots4bw.co.jp/

出演： ケンドーコバヤシさん（お笑い芸人）、三備産地デニム関連事業者（３者） 、広島ホームテレビアナウンサー

参加方法： 「三備産地」についてのアンケート回答者の中から、抽選で50名様を無料ご招待。

■ 「三備（さんび）産地」とは

https://forms.gle/NBdN7SyqHXL2AwPz6

広島県福山市、岡山県井原市・倉敷市の3市からなる、日本有数の繊維産地です。デニムやジーンズの生産に必要な、紡績、染色、織布、整理加工、縫製、後加工の各生産工程を担う事業者が産地内に集積しており、その技術力は海外のラグジュアリーブランドからも高く評価されています。