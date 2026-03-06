gummy3000、新作「Hands in the Clouds」を3月6日(金)にリリース！

株式会社STARBASE「Hands in the Clouds」アートワーク

幼少期に描いた架空の風景を音楽に変えた作品が話題となり、配信から 1 年でサブスクリプション再生数 250 万回を突破し、海外のリスナーを中心に人気を集めるアーティスト、gummy3000 が3月6日(金)に新作「Hands in the Clouds」をリリースした。

サンプリングで構成されたピアノとウッドベースが、楽曲全体にやわらかな揺らぎと奥行きを与える今回の作品。ブーンバップを軸に丁寧に磨き込まれたビートに、随所で差し込まれるスクラッチが空気を切り裂くように響き、サウンドの輪郭を静かに際立たせていく。手を伸ばした先で雲がゆっくり揺れるような、現実と空想の境目をなぞる情景を描いたBoom bap。ノスタルジックなサンプリングの温度感と、洗練された音像が共存する、夢見心地な一曲だ。

●楽曲情報●

配信開始日：2026/3/6

アーティスト：gummy3000

タイトル：Hands in the Clouds

レーベル：Idiot Pop Records

●gummy3000(ガミースリーサウザン） プロフィール●

幼き頃に描いた“架空の風景”を音で表現する独自のスタイルで注目を集め、Spotifyでは異例のスピードでアーティストフォロー数を獲得。活動開始からサブスク総再生数は500万回を突破し、現在では海外を中心にリスナーを急増させている。

ピアノを軸に構築されたLo-fiヒップホップサウンドは、どこか懐かしく、温かい。まるで水彩画のような柔らかい世界観を持つアートワークとも呼応し、gummy3000の音楽には“聴く風景画”ともいえる魅力がある。

＜各種リンク＞https://linktr.ee/gummy3000