にじさんじから「ROF-MALまじっくだいさくせん!」グッズが登場！2026年3月10日(火)19時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「ROF-MALまじっくだいさくせん!」グッズを2026年3月10日(火)19時から販売開始いたします。

2026年3月10日(火)19時から「ROF-MALまじっくだいさくせん!」グッズの販売を開始！

にじさんじから、「ROF-MALまじっくだいさくせん!」グッズの販売が決定！参加マスコットは、ROF-MALからはやとぷす、とやかげ、がおっち、はるもっとの4匹。ROF-MALの”まほう”の世界をお楽しみください！



グッズラインナップは、ランダムコレクションカード、ランダムステッカー、ラメアクリルスタンド、ぬいぐるみマスコット、ヘアクリップ、アクリルジオラマ、モチーフチャーム、きんちゃく袋、Tシャツ、クリアファイルの全10種類。

さらに、にじぱぺっとに着せてお楽しみいただけるにじぱぺきぐるみやROF-MAOメンバーのにじこっとにもご注目ください！

「ROF-MALまじっくだいさくせん!」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年3月10日(火)19時から販売を開始いたします。

「ROF-MALまじっくだいさくせん!」グッズ紹介

■ランダムコレクションカード

・価格：350円(税込)

・種類：全13種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムステッカー

・価格：300円(税込)

・種類：全12種ランダム

・サイズ(約)：W64mm×H55mm以内

※種類によりサイズが異なります

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ラメアクリルスタンド

・価格：各1,300円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：W58mm×H58mm以内

台座：W39mm×H39mm

※種類によりサイズが異なります

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ぬいぐるみマスコット

・価格：各2,700円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W130mm×H140mm(ステッキ含まず)

※種類によりサイズが異なります

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ヘアクリップ かくせいver. / おきがえver.

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全8種

・サイズ(約)：W80mm×H80mm以内

※種類によりサイズが異なります

・素材：ポリエステル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルジオラマ

・価格：2,700円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

本体：W72mm×H72mm

背景：W92mm×H76mm

台座：W39mm×H39mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■モチーフチャーム

・価格：各2,300円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：W60mm×H80mm

星チャーム：W30mm×H30mm

羽チャーム：W30mm×H15mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■きんちゃく袋

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W230mm×H250mm

・素材：ポリエステル、アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■クリアファイル

・価格：各600円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：A4

・素材：PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■Tシャツ

・価格：各4,500円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：着丈64cm / 身幅56cm / 肩幅49cm / 袖丈21cm

・素材：綿

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺきぐるみ

・価格：各2,300円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W110mm×H138mm以内

※種類によりサイズが異なります

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじこっと

・価格：1,100円(税込)

・種類：全8種ランダム

・サイズ(約)：全高55mm

・素材：PVC、PS

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■にじこっと(BOX)

・価格：8,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：全高55mm

・素材：PVC、PS

※1BOX購入で全8種揃います。

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

にじストア特典

にじさんじオフィシャルストアにて『ROF-MALまじっくだいさくせん!』グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「ミニ缶バッジ(全8種)」をランダムで1点プレゼントいたします。

サイズ(約)：38mmφ

素材：ブリキ、紙

※デザインはお選びいただけません。

※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1点プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

イラストレーター

けけ様 (https://x.com/ktwr_）

販売概要

・販売開始日時：2026年3月10日(火)19時～

・発送予定：2026年3月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_893

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#まじっくだいさくせん

【ROF-MALについて】

【ROF-MAOについて】

加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名が集った男性VTuberユニット。

誰からも愛される面白くてカッコイイユニットを目指し、YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動している。毎週木曜夜10時に、かっこいいオトナを目指す体当たり系バラエティ番組「木10!ろふまお塾」をYouTubeにて放送中。



＜リンク一覧 (ROF-MAO) ＞

公式サイト：https://www.rof-mao.com

YouTube：https://www.youtube.com/c/ROFMAO

X：https://x.com/ROF_MAO

Instagram：https://www.instagram.com/rof_mao

TikTok：https://www.tiktok.com/@rof_mao

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸