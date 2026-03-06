【鈴木セイゴ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年3月6日（金）より、【鈴木セイゴ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！

ますます注目を集める『鈴木セイゴ』とのグッズ企画がついに実現！！

期間限定の受注販売となりますので、限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！

『今回の作品のテーマ』

今回はヴィレッジヴァンガードにてジャズを演奏する女の子たちをテーマに描きました。この5人の女の子たちはヴィレッジヴァンガードで働くスタッフさんという設定です。

私は自分の作品に登場するキャラクターに名前を付けることはほとんど無いのですが、この5人にはそれぞれ名前とイメージカラーと楽器を持たせることでそれぞれのキャラクターを際立たせています。

今回のヴィレッジヴァンガードさんとのコラボのためにこの5人のキャラクターを作り、私のSNSの方でもこの5人が登場する作品を同時に描いて、それぞれのキャラクターを深く掘り下げて行ったのがとても楽しかったです。

『注目ポイント』

ヴィレッジヴァンガードはジャズと縁があるようで、この5人の女の子たちはそれぞれ楽器を持ち、ヴィレッジヴァンガード店舗のジャズBGMを演奏している様子をイメージしました。5人が着ている着物の柄にヴィレッジヴァンガードのロゴの一部を使用しているところがポイントです。

【商品詳細】

■タペストリー 全3種 各\5,000（税込）

【素材】

ポリエステル/ABS

【サイズ】

A3

■トートバッグ \3,500（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

H37cm×W36cm×マチ10cm

■パーカー 全2種（BK/WH） 各\10,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈67cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈62cm

L：身丈70cm/身巾56cm/肩巾50cm/袖丈63cm

XL：身丈73cm/身巾59cm/肩巾53cm/袖丈63cm

■ロンT 全2種（BK/WH） 各\8,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm

L：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm

XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈63cm

■マグカップ \2,500（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H9.5×W8cm

■ハンドタオル 全3種 各\2,000（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

H20×W20cm

■キャンバスフラットポーチ \3,000（税込）

【素材】

コットン他

【サイズ】

H17cm×W23cm

■ステッカー 全5種 各\600（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H6cm×W5cm

■缶バッジ 全5種 各\500（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

Φ5.7cm

■アクリルキーホルダー 全5種 各\1,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

きみこ：H7.5cm×W6cm

はつみ：H7.7cm×W5.7cm

あんり：H7.6cm×W6.2cm

まき：H7.1cm×W6.2cm

ちえ：H7.5cm×W6cm

■アクリルパネル 全3種 各\5,000（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

ちえ：H14.5cm×W18.1cm

まき：H14.5cm×W18.1cm

おとめ天下：H14.5cm×W14.5cm

【受注期間】

2026年3月6日（金）19：00～2026年3月22日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22232/

【関連リンク】

▼『鈴木セイゴ』公式Ｘ

https://x.com/Sei5oSuzuki

▼『鈴木セイゴ』公式Instagram

https://www.instagram.com/sei5osuzuki/

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）