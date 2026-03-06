【鈴木セイゴ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




2026年3月6日（金）より、【鈴木セイゴ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！


ますます注目を集める『鈴木セイゴ』とのグッズ企画がついに実現！！


期間限定の受注販売となりますので、限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！


『今回の作品のテーマ』



今回はヴィレッジヴァンガードにてジャズを演奏する女の子たちをテーマに描きました。この5人の女の子たちはヴィレッジヴァンガードで働くスタッフさんという設定です。


私は自分の作品に登場するキャラクターに名前を付けることはほとんど無いのですが、この5人にはそれぞれ名前とイメージカラーと楽器を持たせることでそれぞれのキャラクターを際立たせています。


今回のヴィレッジヴァンガードさんとのコラボのためにこの5人のキャラクターを作り、私のSNSの方でもこの5人が登場する作品を同時に描いて、それぞれのキャラクターを深く掘り下げて行ったのがとても楽しかったです。


『注目ポイント』



ヴィレッジヴァンガードはジャズと縁があるようで、この5人の女の子たちはそれぞれ楽器を持ち、ヴィレッジヴァンガード店舗のジャズBGMを演奏している様子をイメージしました。5人が着ている着物の柄にヴィレッジヴァンガードのロゴの一部を使用しているところがポイントです。


【商品詳細】



■タペストリー　全3種　各\5,000（税込）




【素材】


ポリエステル/ABS


【サイズ】


A3



■トートバッグ　\3,500（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


H37cm×W36cm×マチ10cm



■パーカー　全2種（BK/WH）　各\10,000（税込）






【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈67cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈62cm


L：身丈70cm/身巾56cm/肩巾50cm/袖丈63cm


XL：身丈73cm/身巾59cm/肩巾53cm/袖丈63cm



■ロンT　全2種（BK/WH）　各\8,000（税込）






【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm


L：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm


XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈63cm



■マグカップ　\2,500（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H9.5×W8cm



■ハンドタオル　全3種　各\2,000（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H20×W20cm



■キャンバスフラットポーチ　\3,000（税込）




【素材】


コットン他


【サイズ】


H17cm×W23cm



■ステッカー　全5種　各\600（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H6cm×W5cm



■缶バッジ　全5種　各\500（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


Φ5.7cm



■アクリルキーホルダー　全5種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


きみこ：H7.5cm×W6cm


はつみ：H7.7cm×W5.7cm


あんり：H7.6cm×W6.2cm


まき：H7.1cm×W6.2cm


ちえ：H7.5cm×W6cm



■アクリルパネル　全3種　各\5,000（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


ちえ：H14.5cm×W18.1cm


まき：H14.5cm×W18.1cm


おとめ天下：H14.5cm×W14.5cm


【受注期間】



2026年3月6日（金）19：00～2026年3月22日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22232/


【関連リンク】



▼『鈴木セイゴ』公式Ｘ


https://x.com/Sei5oSuzuki


▼『鈴木セイゴ』公式Instagram


https://www.instagram.com/sei5osuzuki/



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


-----------------------------------


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）