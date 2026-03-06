【鈴木セイゴ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！
2026年3月6日（金）より、【鈴木セイゴ×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！
ますます注目を集める『鈴木セイゴ』とのグッズ企画がついに実現！！
期間限定の受注販売となりますので、限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！
『今回の作品のテーマ』
今回はヴィレッジヴァンガードにてジャズを演奏する女の子たちをテーマに描きました。この5人の女の子たちはヴィレッジヴァンガードで働くスタッフさんという設定です。
私は自分の作品に登場するキャラクターに名前を付けることはほとんど無いのですが、この5人にはそれぞれ名前とイメージカラーと楽器を持たせることでそれぞれのキャラクターを際立たせています。
今回のヴィレッジヴァンガードさんとのコラボのためにこの5人のキャラクターを作り、私のSNSの方でもこの5人が登場する作品を同時に描いて、それぞれのキャラクターを深く掘り下げて行ったのがとても楽しかったです。
『注目ポイント』
ヴィレッジヴァンガードはジャズと縁があるようで、この5人の女の子たちはそれぞれ楽器を持ち、ヴィレッジヴァンガード店舗のジャズBGMを演奏している様子をイメージしました。5人が着ている着物の柄にヴィレッジヴァンガードのロゴの一部を使用しているところがポイントです。
【商品詳細】
■タペストリー 全3種 各\5,000（税込）
【素材】
ポリエステル/ABS
【サイズ】
A3
■トートバッグ \3,500（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
H37cm×W36cm×マチ10cm
■パーカー 全2種（BK/WH） 各\10,000（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈67cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈62cm
L：身丈70cm/身巾56cm/肩巾50cm/袖丈63cm
XL：身丈73cm/身巾59cm/肩巾53cm/袖丈63cm
■ロンT 全2種（BK/WH） 各\8,000（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm
L：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm
XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈63cm
■マグカップ \2,500（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H9.5×W8cm
■ハンドタオル 全3種 各\2,000（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H20×W20cm
■キャンバスフラットポーチ \3,000（税込）
【素材】
コットン他
【サイズ】
H17cm×W23cm
■ステッカー 全5種 各\600（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H6cm×W5cm
■缶バッジ 全5種 各\500（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
Φ5.7cm
■アクリルキーホルダー 全5種 各\1,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
きみこ：H7.5cm×W6cm
はつみ：H7.7cm×W5.7cm
あんり：H7.6cm×W6.2cm
まき：H7.1cm×W6.2cm
ちえ：H7.5cm×W6cm
■アクリルパネル 全3種 各\5,000（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ちえ：H14.5cm×W18.1cm
まき：H14.5cm×W18.1cm
おとめ天下：H14.5cm×W14.5cm
【受注期間】
2026年3月6日（金）19：00～2026年3月22日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22232/
【関連リンク】
▼『鈴木セイゴ』公式Ｘ
https://x.com/Sei5oSuzuki
▼『鈴木セイゴ』公式Instagram
https://www.instagram.com/sei5osuzuki/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）