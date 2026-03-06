新規アイドルグループ結成に向けたオーディション「未完成のまま走れ。project」がスタート。
音楽アーティストのマネジメントおよび制作を手がける株式会社Fegment（東京都）は、新規アイドルグループの結成に向けた公開オーディション「未完成のまま走れ。project」の開催を発表した。
応募受付は本日より2026年3月31日（月）23:59まで、応募受付はLINEを通じて行われる。
■ コンセプト ― 未完成を、武器にする。
完璧じゃなくていい。
今のあなたは、まだ「未完成」かもしれない。でも、それでいい。完璧なアイドルなんて、最初からいない。大切なのは、走り出す勇気。ステージの上で、ファンのみんなと一緒に、少しずつ「完成」していけばいい。
私たちは、あなたの「今」を応援したい。未完成のまま、一緒に走り出そう。
---
本プロジェクトは
「未完成のまま走れ、あなたと完成させる青春。」をテーマに、
2026年夏のデビューを目指す新規アイドルグループ結成企画です。
経験や実績ではなく、
“これから変わりたい”という意思と覚悟を重視。
成長の過程そのものを物語にし、
ファンと共に完成させていくグループを目指します。
■デモ楽曲(Instrumental)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OZTKSLLvkTI ]
現在制作中のデモ楽曲も用意。
この楽曲を含む数曲を準備しており、これらの楽曲がデビュー時のオリジナルソングとなる。
ここからこのサウンドにメロディが乗り、メンバーの歌声が乗っていく。
そんな未完成な歌が、完成していく様子も見届けてほしい。
■ 募集概要・活動条件
応募資格
15歳（高校1年生）～25歳まで（経験不問）
活動条件
・2026年のデビューに向けレッスン・制作活動に参加できる方
・都内を中心とした活動が可能な方
・継続的な活動に責任を持って取り組める方
・チームでの活動を大切にできる方
・上を目指す気持ちを持てる方
※学業との両立は相談可能
■選考フロー
LINE登録・書類審査 → 面接審査 → 合宿審査 →合格発表
■ 応募・詳細について
・ オーディション特設サイト：https://idol.fegment.jp/(https://idol.fegment.jp/)
・ 応募LINEエントリー：https://lin.ee/S8mOHAS(https://lin.ee/S8mOHAS)
応募締め切り
2026年3月31日（月）23:59 / デビュー予定 2026年夏
費用 : オーディション参加にあたっては実費（交通費等）
■ 制作・サポート体制
本プロジェクトの大きな特徴は、エンタテインメント業界の各分野における専門家が連携して運営される点にあります。
「一人の"カリスマ"ではなく、専門性を持つチームであなたの可能性をサポート。」という方針のもと、以下のメンバー・パートナー企業が集結しています。
詳細は以下およびオーディション特設サイトへ掲載。
CORE TEAM
●Management Company
株式会社Fegment
音楽アーティストのマネジメントおよび制作を行うプロジェクト型の会社。
現場で培った経験を活かし、企画・制作・ライブ展開までを一貫して設計しています。
本プロジェクトでは、新たなアイドルグループの立ち上げに挑戦します。
一過性ではなく、長く愛される存在を目指します。
HP : https://fegment.jp/
●Technical & Live Production
TETRAS合同会社
ライブ音響制作をはじめ、スチール撮影、ライブ映像制作、MV制作、楽器テクニカル業務までを手がけるテクニカルプロダクション。
アイドル・音楽シーンの現場で数多くの制作に携わってきた経験を活かし、本プロジェクトではライブ制作全般と技術面を支えます。
ステージに立つアーティストを、裏側から総合的に支える制作体制を担います。
HP : https://www.tetrasinc.com/
■ 応募はこちら
■ 会社概要
株式会社Fegment
事業内容
音楽アーティストのマネジメント・制作
ウェブサイト https://fegment.jp/
TETRAS合同会社
事業内容
ライブ音響制作をはじめ、スチール撮影、ライブ映像制作、MV制作、楽器テクニカル業務
ウェブサイト https://www.tetrasinc.com/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Fegment 広報担当
E-mail：idol@fegment.jp