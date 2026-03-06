劇団時間制作　約2年半ぶりの新作『社会で生きる動物』予告動画公開！　谷碧仁（演劇『ライチ☆光クラブ』、日曜劇場『キャスター』ほか）が描く“前科者たち”の物語　チケット販売中

『社会で生きる動物』が2026年4月4日 (土) ～ 2026年4月12日 (日)に東京芸術劇場 シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）にて上演されます。


2026年4月4日（土）～12日（日）、シアターウエストにて上演される、劇団時間制作 新作公演「社会で生きる動物」の予告動画を公開いたしました。


『社会で生きる動物』予告動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XJ-moTmXGTs ]


主宰・谷碧仁が挑む、“前科者たち”――


主宰の谷碧仁は、日曜劇場『キャスター』、フジテレビ月9『明日はもっと、いい日になる』で脚本を手がけるほか、演劇『ライチ☆光クラブ』2025では脚本・演出を担当。映像・演劇双方で高い評価を受けてきました。



その谷が、劇団公演で挑むのは、“罪を犯した前科者たち”の物語です。


社会の歯車として正しく生きるという『常識』、しかし同時に失われていく自己の価値観。


新たに発生した事件が、彼らに「どう生きるべきか」を突きつける――。



本作には、時間制作初出演となる岐洲匠、松田凌、赤間麻里子、栗原類、多賀名啓太が参加。


さらに、これまでも時間制作作品を支えてきた青柳尊哉、杉本凌士、桑野晃輔、劇団員の佐々木道成が出演者として顔を揃えます。



劇団時間制作はこれまで、人間が目を背けたくなる、見て見ぬふりをしてきた現実や感情と向き合う「時間」を、創り続けてきました。


本作では、圧倒的な没入感をそのままに、約2年の構想を経て、より濃密に練り上げられた会話劇を描き出します。



ハッピーエンドを“ハッピー”に感じられる人にも、そうは感じられない人にも。


本作は、観る者それぞれの価値観に静かに問いを投げかけます。

あらすじ
ある村では数日前から「子供が行方不明」との放送が繰り返し流れていた。


村人たちは山の中腹にある産業廃棄物中間処理場に疑いの目をかけた。


そこでは、社会からはじき出された前科者たちが、動物の死骸の臭いと共に働いていた。


笹原一太もそのひとりであった。


ある日、傍観者であった一太の目の前に“それ”が姿を現す。


”行方不明となった子供の遺体”


そして「廃棄して欲しい」という囁き。


夢であって欲しいその現実が、一太の癒えない傷を刺激し、静かに判断を狂わせていく。


一体、自分はどこにいるのか


一体、自分はナニモノなのか


一体、自分は何を欲しているのか


「常識」と「価値観」の境界線の上で繰り広げられる会話劇。



公演概要



『社会で生きる動物』


公演期間：2026年4月4日 (土) ～ 2026年4月12日 (日)


会場：東京芸術劇場 シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）



■出演者
岐洲匠


松田凌



青柳尊哉


杉本凌士


栗原類


桑野晃輔


多賀名啓太



佐々木道成（劇団時間制作）



赤間麻里子



■スタッフ
脚本・演出：谷碧仁


舞台監督：渡邊歩(RESON)・藤本貴行(RESON)


美術：平山正太郎


照明：小原ももこ(APS)


音響効果：天野高志(RESON)・仲根綺乃(RESON)


音楽：三善雅己


衣裳：小泉美都


ヘアメイク：美ヶ原美々


宣伝美術：圓岡淳


制作：野田麻衣・秋好毬子



■公演スケジュール
2026年04月04日(土) 18:00


2026年04月05日(日) 13:00


2026年04月05日(日) 18:00 ★


2026年04月06日(月) 19:00 ★


2026年04月08日(水) 14:00


2026年04月08日(水) 19:00


2026年04月09日(木) 14:00


2026年04月10日(金) 14:00


2026年04月10日(金) 19:00


2026年04月11日(土) 13:00


2026年04月11日(土) 18:00


2026年04月12日(日) 12:30


★：割引日



■チケット料金
＜通常＞


一般：8,000円


特典付・前方確約：10,000円



＜割引日＞


一般：7,000円


特典付・前方確約：9,000円


（指定席・税込）



※特典：「社会で生きる動物（原案メモ）」


　谷碧仁による、今作「社会で生きる動物」を描くにあたって最初に書き記されたメモ。メモはストーリー仕立てとなっており、上演する作品とは違う部分も多く、まだ形になりきる前のアイデアや思考の跡が残っています。「本作はここから始まったんだ」と感じてもらえる、舞台の裏側をのぞくような一冊になっています。


　(本作のネタバレ含む為終演後のお渡しとなります）



【指定席引換券】


U-22：4,500円（税込）



指定席のチケット購入はこちら :
https://www.confetti-web.com/events/13689


U-22のチケット購入はこちら :
https://www.confetti-web.com/events/13690


