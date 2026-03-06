『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「農業崩壊～圧勝・高市政権は日本を救えるのか？～」全14話を3月6日(金)より「タテドラ」で配信開始

写真拡大 (全4枚)

株式会社DONUTS



株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「農業崩壊～圧勝・高市政権は日本を救えるのか？～」(全14話)を2026年3月6日(金)19:00より配信開始いたします。



本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。アプリ内での関連動画総視聴回数は300万回を突破し、2026年2月10日(火)には書籍も発売するなど、配信開始当初から根強い人気を誇ります。



今回のテーマは「農業崩壊～圧勝・高市政権は日本を救えるのか？～」。愛知大学名誉教授で農学博士でもある高橋五郎さんと経済評論家の三橋貴明さんをゲストに招き、なぜ農家は消滅に追い込まれるのか、既得権益を維持する農地法の闇とは何か、そして5年後に迫ると言われている「日本米消滅」へのカウントダウンまで、「日本の食料と政治の利権」について専門家たちとともに真相に迫ります。



公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/



■新作テーマは「農業崩壊～圧勝・高市政権は日本を救えるのか？～」

【配信開始日時】

2026年3月6日(金)19:00


【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」


【エピソード数】

全14話



＜主な内容＞


・新規参入を阻む「厳格な法律」と、閉鎖的な「村社会」の壁


・集票活動に転嫁？JA・政権与党・農家による循環構造の実態


・農作物に迫る危機！隣国による「日本ブランド」の流出・偽装問題の深刻化


・先進国で最下位「食料自給率20%」の絶望未来


・世界主要国が使用禁止でも安倍内閣が進めた「グリホサート」規制緩和の闇


【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫



・裏都市伝説ブローカー


すみぽん



・ゲスト


高橋五郎


愛知大学名誉教授で農学博士、専門分野はアジアの食料・農業問題、世界の飢餓問題。アジア各地の現地調査を重ね、食糧不足や汚染された農畜産物の輸出を告発するなど、農業と食料問題に詳しい研究者として活躍。農業経済や食料問題に関する著書・講演も多数実施している。



三橋貴明


NEC・日本IBMを経て、2008年に中小企業診断士として独立し経世論研究所を設立。その後、経済評論家・作家として、多くの著書やメディア出演・講演を行い、日本経済や国際情勢に関する積極的な発信でも注目を集めている。



■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」



都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？



いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。



さあ、一緒に世界を変えましょう！


【公式サイト】

https://www.tated.tv/toshidensetsu/


【配信中のテーマ・各回ゲスト】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1824_1_7181a64fa17127a3ca8325f6cacf4022.jpg?v=202603070951 ]

※ゲスト名は五十音順



【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。


人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！






■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。



◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ


ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ


配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ


著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.


販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)





アプリアイコン

◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)


https://app.adjust.com/1kh8d9uo






◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。



公式サイト : https://www.tated.tv/


公式X : https://x.com/tated_tv


ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama


公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/


公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv


公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv


公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh


公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/



■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。


「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。



社名 : 株式会社DONUTS


所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階


代表者 : 代表取締役　西村啓成


設立 : 2007年2月5日


事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業　


企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/



本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。