第1弾でCO2約20.9tを算定国内初のカーボン・オフセット付き観戦チケットの第3弾を販売

静岡ブルーレヴズ株式会社

静岡ブルーレヴズでは今シーズン、ホームゲームの試合運営で排出されるCO2を相殺(カーボン・オフセット)する観戦チケットを販売しております。エコグッズを組み合わせたカーボン・オフセット付き観戦チケットの販売は、国内プロスポーツクラブとして初の取り組みです。第1弾では、試合運営にかかるCO2排出量約20.9トンを算定。環境負荷の“見える化”を図るとともに、オフセットを実施しました。本企画の第3弾として、4月18日(土)のNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第15節埼玉パナソニックワイルドナイツ戦(エコパスタジアム)を対象に、静岡県産ジビエレザーキャップホルダー付きチケットを販売いたします。

観戦を通じて環境配慮に参加できる仕組みを構築し、スポーツの力で持続可能な社会の実現に寄与することを目指します。

＜第1弾の実績＞

・対象試合：2025年12月21日(日) 第2節(東芝ブレイブルーパス東京戦)

・販売チケット枚数：92名分

・第2節でのCO2排出量算定結果：約20.9t

・排出量の約9割は来場者の移動に起因

（国際基準GHGプロトコルに則り算定）

観戦に伴う環境負荷の実態を明らかにし、オフセットによる対応を実施しました。詳細レポートは以下をご覧ください。

https://www.shizuoka-bluerevs.com/news/2864

＜2025-26シーズン カーボン・オフセット付きチケット＞

観戦チケットに数量限定の静岡県産エコグッズが付いた企画チケットです。【チケット+限定グッズ代】の一部を試合運営におけるCO2を相殺するための費用※として使用させていただきます。ラグビー観戦を通して脱炭素社会の実現に直接貢献することが可能となるチケットです。

※弊社にて静岡県産J-クレジットを調達する費用

【第3弾】キャップホルダー(静岡県産ジビエレザー使用)付き（3月9日(月)から発売）

・対象試合：2026年4月18日(土) 第15節(埼玉パナソニックワイルドナイツ戦)

静岡県産のジビエレザーを使用し、ブルーレヴズのロゴが刻印された特製キャップホルダーです。バックの持ち手やショルダーストラップに取り付けてお使いください。また使うほどにレザーの味わいが増す商品となっております。

*オフィシャルグッズブースならびにオフィシャルオンラインショップでの取扱いはございません。

【第2弾］アロマフック(静岡県産ヒノキ使用)付き（販売中）

・対象試合：2026年3月28日(土) 第13節(コベルコ神戸スティーラーズ戦)

詳細は右記サイトを参照ください。https://www.shizuoka-bluerevs.com/news/2915

【第1弾】静岡県産ヒノキを使用した万年カレンダー付き（92個販売）