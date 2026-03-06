「テイペンウォーズ」に新しい「英畜」キャラクター魔法王女ウサギ・神獣トラが登場！

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、Plott Gamesが運営する「テイペンウォーズ～ブラック企業破壊大作戦～」（以下「テイペンウォーズ」）は、昨年12月に実装した新機能「英畜」に、新たなキャラクターとしてウサギ・トラ・ゾウを追加したことをお知らせいたします。

■ ウサギ・トラが英畜として登場

『テイコウペンギン』ではインターンとして登場するウサギとトラが、SSR英畜「魔法王女ウサギ」「神獣トラ」としてテイペンウォーズに初登場します。テナントの稼働時間を増加させるスキルや、受けるダメージを減少させるスキルによって、攻略をサポートします。

SSR英畜「魔法王女ウサギ」

貧富の激しい世界で“王活”によって女王にまで上り詰めた英畜。

魔法を学び、今では民に慕われる女王となった。

SSR英畜「神獣トラ」

某国にて某塔を守る人柱だったが自らの使命にテイコウし自由となった。

ワガママな一面もあるが誰よりも仲間思い。

「魔法王女ウサギ」「神獣トラ」の出現率があがるピックアップガチャを期間限定で開催します。ピックアップガチャ期間中は、特別ミッションをクリアすることで、ピックアップ専用の「英畜召喚チケット」など貴重なアイテムを獲得することができます。

開催期間：2026/3/5(木)0:00～3/24(火)23:59

■ 次回ピックアップガチャに「機械戦士ゾウ」が登場

『テイコウペンギン』でウサギやトラとともにインターンとして登場するゾウが、英畜として次回のピックアップガチャに登場します。

詳細は、テイペンウォーズ公式Xの続報をお待ちください。

■ 「英畜」について

「英畜」は強力な“テイコウ力”を持ち、パラレルワールドで数多の逆境や理不尽に打ち勝ち、各世界で英雄視されている存在です。

戦闘中に英畜が出撃すると、稼働時間の間は戦闘を行い、その後は休憩状態に移行します。英畜は、1度に出撃できるのは1体のみですが、レアリティがSSRの英畜は出撃中は味方キャラクター全体の能力を大幅に強化するバフ効果を発揮します。また専用アイテム「経験値バー」を使用することで英畜を育成し、レベルアップさせて強化することができます。

■ 『テイペンウォーズ～ブラック企業破壊大作戦～』概要

- タイトル：テイペンウォーズ～ブラック企業破壊大作戦～- 価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）- 対応OS： iOS/Android- 開発・運営：株式会社Plott- 権利表記：(C)︎Plott Inc.- App Store/Google Play：https://onelink.to/wars_teipen_x■ストーリー

いつものように某企画で働いていたペンギンたち。仕事が終わったので帰宅しようとすると上司が登場。上司「仕事に終わりなどない！生きている限り働き続けるのだ」

ペンギン「いや普通に違法だろ」ペンギンたちのブラック企業との戦いが今始まる

■ 『テイコウペンギン』について

ブラック企業の某企画で働くペンギンは、仕事をしない同僚のパンダ、仕事を押し付けてくる上司のモニター、仕事をミスりまくる後輩のシャチに日々抵抗していた。このチャンネルでは、ブラック企業で働く動物たちの日常を描いています。2019年のスタート以来、「あるある」と共感できるエピソードや、キャラクターたちの掛け合いが人気を集め、現在YouTubeチャンネル登録者数201万人（2026年1月時点）。グッズ展開やゲーム化など、多岐にわたるメディアミックスを展開しています。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@teipen.official

公式X：https://x.com/teikoupenguin

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/

