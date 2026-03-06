MLBバット使用率No.1ブランド「Marucci」「Victus」、“納得の1本”を比べて、打って、選び抜く。Marucci／Victus 全国試打プロジェクト始動！

マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社

マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：ロブ・マックフェル、以下 マルチ＆ヴィクタス）は、全国の野球プレーヤーが実際に試打し、自分に最適な1本を選べる新プロジェクトを開始しました。

本プロジェクトの第1弾として、関東エリアは株式会社スポーツシーブイ（本社：千葉県鎌ケ谷市、代表取締役：中村勇太）、関西エリアはスポーツサクライ株式会社（本社：大阪府泉大津市、代表取締役：櫻井良文）、九州エリアは株式会社ハスポ（本社：長崎県東彼杵郡、代表取締役：森一馬）の各バッティング施設で実施いたします。

木製・硬式・金属・ウレタン、一般用からジュニア用まで、Marucci／Victusの全モデルを比較試打できる環境を、今後全国へ順次拡大予定です。

Marucci・Victusのバットは、MLB選手からアマチュア選手まで多くのプレーヤーに支持されており、形状・重量バランス・素材特性が「選手の個性に寄り添うバット」として評価されています。本プロジェクトでは、試打・計測・選定を一体化した新しいバット選び体験を提供し、選手自身が“心から納得できる1本”と出会うことをサポートします。

■ プロジェクトの概要

【背景】

バット選びはパフォーマンスに直結する重要な要素です。しかし、日本国内では重量・長さ・バランス・素材などを比較しながら選べる環境が限られており、多様なバットを体感できる機会が不足しています。

その課題を解決するため、マルチ＆ヴィクタスは

・選手が“納得できる1本”と出会える場をつくること

・野球の楽しさをより多くの人に届けること

を目的に本プロジェクトを始動いたしました。

【内容】

・Marucci／Victus全モデルを実際に比較試打できる環境を提供

・年齢・体格・スイング特性に応じた最適モデルの選定が可能

・打撃計測データにより、自身の特性を可視化したバット選びをサポート

・ジュニアから一般まで幅広く対応

・MLBトップ選手が愛用する品質を、誰でも体験可能

MLBバット使用率No.1ブランドであるMarucci／Victusの性能と魅力を、全国の選手が“体験できる場”として広げ、日本の野球文化の発展と選手の成長に貢献してまいります。

■ 試打ができる施設のご紹介

各施設では、Marucci／Victusの最新ラインナップを実際に体験いただけます。

【PLAYBALL】（運営会社：株式会社スポーツシーブイ）

・所在地：〒273-0101 千葉県鎌ケ谷市富岡1丁目1-3 ショッピングプラザ鎌ケ谷 2F

・営業時間 （平日）10:00～21:00 （平日レーン貸しは17:00～21:00）

（土日祝）10:00～21:00

・定休日：なし

・設備：HitTraxによるボール速度・飛距離・角度のリアルタイム測定、試合シミュレーションが可能

・URL：https://www.cvplayball.jp/

PLAYBALL

【スポーツサクライ大東店】

・所在地：〒574-0016 大阪府大東市南津の辺町22-26

・営業時間（平日）11:00～20:00 （土日祝）11:00～20:00

・定休日：木曜

・設備：完全セルフ型野球練習場

（空き状況の確認・予約はホームページより可能）

・URL：予約はこちら ⇒ https://reserva.be/sposaku

スポーツサクライ大東店

【スタンドイン福岡】（運営会社：株式会社ハスポ）

・所在地：〒812-0063 福岡県福岡市東区原田4丁目2-14

・営業時間（平日）11:00～20:00 （土日祝）10:00～20:00

・定休日：第2・4火曜日

・設備：全面人工芝、ピッチングマシン完備の室内練習場「STAND IN Lab.」を店内に併設。 深い専門知識、高い技術、野球を楽しめる空間を兼ね揃え、全く新しい『野球』スタイルを発信しています。

・URL：https://www2.stand-in.jp/shop/shop/fukuoka/

本取り組みを通じて、より多くの選手が自分に合う1本と出会える環境づくりを進めてまいります。

今後も全国の施設との連携を強化し、体験価値の向上とサービス拡大を図ってまいります。

引き続き、当社の取り組みにご注目ください。

マルチ・ヴィクタス・リザードスキンズとは

～メジャーリーグでのバット使用率No.1＆No.2ブランド～

2004年に設立されたマルチ・スポーツは、アメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュに本社を置く、マルチおよびヴィクタス・ブランドの野球・ソフトボール用品の大手製造・販売会社です。

マルチは、木製・金属製バット、フィールディンググローブ、バッティンググローブ、アパレル、バッグ、アクセサリー、防具などを取り扱っています。

現在、マルチとヴィクタスはメジャーリーグ選手の間で最も使用されているバットのトップ１・2のブランドです。

さらにリザードスキンズの買収により、ホッケー、サイクリング、eスポーツなどへの参入も拡大しています。

【マルチジャパン公式SNS】

インスタグラム ： https://instagram.com/marucci.japan/

Ｘ（旧Twitter） ： https://x.com/Marucci__Japan

【ヴィクタスジャパン公式SNS】

インスタグラム ： https://instagram.com/victus.japan/

Ｘ（旧Twitter） ： https://x.com/Victus__Japan

【リザードスキンズジャパン公式SNS】

インスタグラム ： https://instagram.com/lizardskinsbaseball.japan/

【HITTER‘S HOUSE TOKYO（マルチ＆ヴィクタス直営店）SNS】

インスタグラム ： https://www.instagram.com/hittershouse_tokyo/

■マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社 概要

社 名 ： マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社

所在地 ： 〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目8-2 カレッタ汐留B1-B33

代表者 ： 職務執行者 ロブ・マックフェル

URL ： https://mvs-japan.com/

事業内容： 野球関連用品の企画、製造および輸入販売

■本件に関するお問い合わせ

マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社 担当：大友

MAIL：otoiawase@maruccisports.com