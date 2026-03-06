MLBバット使用率No.1ブランド「Marucci」「Victus」、“納得の1本”を比べて、打って、選び抜く。Marucci／Victus 全国試打プロジェクト始動！
マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：ロブ・マックフェル、以下 マルチ＆ヴィクタス）は、全国の野球プレーヤーが実際に試打し、自分に最適な1本を選べる新プロジェクトを開始しました。
本プロジェクトの第1弾として、関東エリアは株式会社スポーツシーブイ（本社：千葉県鎌ケ谷市、代表取締役：中村勇太）、関西エリアはスポーツサクライ株式会社（本社：大阪府泉大津市、代表取締役：櫻井良文）、九州エリアは株式会社ハスポ（本社：長崎県東彼杵郡、代表取締役：森一馬）の各バッティング施設で実施いたします。
木製・硬式・金属・ウレタン、一般用からジュニア用まで、Marucci／Victusの全モデルを比較試打できる環境を、今後全国へ順次拡大予定です。
Marucci・Victusのバットは、MLB選手からアマチュア選手まで多くのプレーヤーに支持されており、形状・重量バランス・素材特性が「選手の個性に寄り添うバット」として評価されています。本プロジェクトでは、試打・計測・選定を一体化した新しいバット選び体験を提供し、選手自身が“心から納得できる1本”と出会うことをサポートします。
■ プロジェクトの概要
【背景】
バット選びはパフォーマンスに直結する重要な要素です。しかし、日本国内では重量・長さ・バランス・素材などを比較しながら選べる環境が限られており、多様なバットを体感できる機会が不足しています。
その課題を解決するため、マルチ＆ヴィクタスは
・選手が“納得できる1本”と出会える場をつくること
・野球の楽しさをより多くの人に届けること
を目的に本プロジェクトを始動いたしました。
【内容】
・Marucci／Victus全モデルを実際に比較試打できる環境を提供
・年齢・体格・スイング特性に応じた最適モデルの選定が可能
・打撃計測データにより、自身の特性を可視化したバット選びをサポート
・ジュニアから一般まで幅広く対応
・MLBトップ選手が愛用する品質を、誰でも体験可能
MLBバット使用率No.1ブランドであるMarucci／Victusの性能と魅力を、全国の選手が“体験できる場”として広げ、日本の野球文化の発展と選手の成長に貢献してまいります。
■ 試打ができる施設のご紹介
各施設では、Marucci／Victusの最新ラインナップを実際に体験いただけます。
【PLAYBALL】（運営会社：株式会社スポーツシーブイ）
・所在地：〒273-0101 千葉県鎌ケ谷市富岡1丁目1-3 ショッピングプラザ鎌ケ谷 2F
・営業時間 （平日）10:00～21:00 （平日レーン貸しは17:00～21:00）
（土日祝）10:00～21:00
・定休日：なし
・設備：HitTraxによるボール速度・飛距離・角度のリアルタイム測定、試合シミュレーションが可能
・URL：https://www.cvplayball.jp/
PLAYBALL
【スポーツサクライ大東店】
・所在地：〒574-0016 大阪府大東市南津の辺町22-26
・営業時間（平日）11:00～20:00 （土日祝）11:00～20:00
・定休日：木曜
・設備：完全セルフ型野球練習場
（空き状況の確認・予約はホームページより可能）
・URL：予約はこちら ⇒ https://reserva.be/sposaku
スポーツサクライ大東店
【スタンドイン福岡】（運営会社：株式会社ハスポ）
・所在地：〒812-0063 福岡県福岡市東区原田4丁目2-14
・営業時間（平日）11:00～20:00 （土日祝）10:00～20:00
・定休日：第2・4火曜日
・設備：全面人工芝、ピッチングマシン完備の室内練習場「STAND IN Lab.」を店内に併設。 深い専門知識、高い技術、野球を楽しめる空間を兼ね揃え、全く新しい『野球』スタイルを発信しています。
・URL：https://www2.stand-in.jp/shop/shop/fukuoka/
本取り組みを通じて、より多くの選手が自分に合う1本と出会える環境づくりを進めてまいります。
今後も全国の施設との連携を強化し、体験価値の向上とサービス拡大を図ってまいります。
引き続き、当社の取り組みにご注目ください。
マルチ・ヴィクタス・リザードスキンズとは
～メジャーリーグでのバット使用率No.1＆No.2ブランド～
2004年に設立されたマルチ・スポーツは、アメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュに本社を置く、マルチおよびヴィクタス・ブランドの野球・ソフトボール用品の大手製造・販売会社です。
マルチは、木製・金属製バット、フィールディンググローブ、バッティンググローブ、アパレル、バッグ、アクセサリー、防具などを取り扱っています。
現在、マルチとヴィクタスはメジャーリーグ選手の間で最も使用されているバットのトップ１・2のブランドです。
さらにリザードスキンズの買収により、ホッケー、サイクリング、eスポーツなどへの参入も拡大しています。
【マルチジャパン公式SNS】
インスタグラム ： https://instagram.com/marucci.japan/
Ｘ（旧Twitter） ： https://x.com/Marucci__Japan
【ヴィクタスジャパン公式SNS】
インスタグラム ： https://instagram.com/victus.japan/
Ｘ（旧Twitter） ： https://x.com/Victus__Japan
【リザードスキンズジャパン公式SNS】
インスタグラム ： https://instagram.com/lizardskinsbaseball.japan/
【HITTER‘S HOUSE TOKYO（マルチ＆ヴィクタス直営店）SNS】
インスタグラム ： https://www.instagram.com/hittershouse_tokyo/
■マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社 概要
社 名 ： マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社
所在地 ： 〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目8-2 カレッタ汐留B1-B33
代表者 ： 職務執行者 ロブ・マックフェル
URL ： https://mvs-japan.com/
事業内容： 野球関連用品の企画、製造および輸入販売
■本件に関するお問い合わせ
マルチ＆ヴィクタススポーツジャパン合同会社 担当：大友
MAIL：otoiawase@maruccisports.com