【ウェスティンホテル東京】上質な眠りのためのこだわりを多数揃えた特別な宿泊プランがアップグレード「Stay for Breakfast with SLEEP WELL Experience」

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、3月13日（金）の世界睡眠デーに合わせ、睡眠とウェルネスに焦点を当てた宿泊プラン「Stay for Breakfast with SLEEP WELL Experience」を2026年3月8日（日）よりリニューアルいたします。

10年以上にわたり「旅先のウェルビーイング」をコンセプトに掲げてきたウェスティンホテル東京では、上質な睡眠環境を提供する宿泊プランを展開し、ウェスティン独自の“Sleep Well”プログラムを象徴する「ヘブンリーベッド」や「ラベンダーバーム」、ルームサービスの「Sleep Well Menu」に加え、疲れを癒すバスタブレットやカモミールティーなどの快眠ギフト、ヘッドスパのオプション（要予約）、翌朝の朝食ブッフェなど、多彩なサービスで深い安らぎの時間をお届けしています。さらに、当プランにてスリープテクノロジーを取り入れたアラームクロック「ブレインスリープ クロック」を特別に導入し、光・香り・音による入眠・覚醒リズムを整える環境を備えています。

この度、2026年3月8日（日）から8月31日（月）の期間限定で、睡眠医学に基づき開発された枕「ブレインスリープ ピロー」を新たなオプションとして導入し、睡眠体験をさらに向上させるほか、スパの温浴施設を体験いただけるようアップグレードいたします。

睡眠をめぐる関心が国内外で高まる今、「スリープツーリズム」は旅のテーマとして広がっています。日常でも旅先でも、深い休息と翌日のパフォーマンスを大切したいという価値観に応えるステイプランとして、上質なリラクゼーションに包まれる滞在を通じて、ウェスティンならではのウェルビーイングをお届けします。

深い休息と快適な目覚めを追求するスリープウェル体験をアップグレード

Stay for Breakfast with SLEEP WELL Experience

Stay for Breakfast with SLEEP WELL Experienceアメニティ（イメージ）客室（イメージ）- 期間：2026年3月8日（日）～8月31日（月）- 予約期間：2026年3月7日（土）～8月30日（日）※1日前までのご予約が必要です- 室数：デラックスルーム ※1日2部屋限定- 料金：\74,203～（税・サービス料込）

内容：

- ヘブンリーベッド（ウェスティンのSleep Well プログラム）- ラベンダーバーム（ウェスティンのSleep Well プログラム）- ブレインスリープ クロック（光・香・音による入眠・覚醒サポート）- ブレインスリープ ピロー（New：8月31日（月）までの期間限定オプション）- ザ・テラス「ブレックファストブッフェ」- SLEEP WELLギフト- - ブレインスリープまたはホワイトティー バスタブレット2個／1室- - TWGハーブティーパック 2個／1室- - オリジナルウォーターボトル 1個／1名様- プラン限定スパ特典 ＠ル・スパ・パリジエン- - アクアエリア利用（30分）無料（New）要予約- - ヘッドマッサージ（30分）\12,000（税サービス料込）要予約- オプション：- - スリープウェルメニュー（インルームダイニング）

詳細：

○ブレインスリープ ピロー（新規導入）※

睡眠の質を高めるには眠り始めの90分をいかに深く眠るかが重要です。今回新たに導入する「ブレインスリープ ピロー」は、睡眠医学に基づいたプロダクトとサービスで睡眠をサポートする「ブレインスリープ」社によるもの。90%以上が空気層で構成された通気構造により、熱や湿気がこもりにくく、睡眠に最適な睡眠環境をつくることで、眠りはじめに深い睡眠が集中するとされる“黄金の90分”の質を高めることを目指します。プラン限定のオプションとして、期間中のみ枕のオプションとしてお部屋にご用意いたします。

○ブレインスリープ クロック ※

引き続き、客室に光・香・音の三要素により入眠と自然な覚醒を促す「ブレインスリープ クロック」を設置いたします。心地よさや癒やしをもたらす1/fのゆらぎを用いた暖色光、専門家監修による睡眠に適したアロマ、自然音によるヒーリングサウンドが、入眠環境を整えます。起床時には、設定時刻の20分前から太陽光を再現した光・血液の循環を促進するローズマリーの香り・自然をテーマにしたフレッシュなサウンドを段階的にフェードインさせ、よりすがすがしく快適な目覚めをサポートします。

○Sleep Wellプログラム

ウェスティンでは、睡眠の質を向上させるためのアメニティやプログラムをご用意し、快適な睡眠をご提供いたします。雲の上の寝心地と称される最新のラテックスジェルテクノロジーを搭載した「ヘブンリーベッド」や、心を落ち着けるラベンダーとカモミールのオイルの香りが良質な睡眠を誘う「ラベンダーバーム」をご用意。旅行先でも上質な休息で心身をリフレッシュし、新しい体験を楽しめるようにサポートいたします。

○Sleep Wellギフト

快眠の鍵となる深部体温に働きかけるバスタイムに、温浴効果を高める高炭酸「バスタブレット」をご用意。短時間でも疲労の回復と、心身のリフレッシュをもたらします。あわせて、穏やかな香りで心を落ち着けるTWGのカモミールティーや、睡眠時の水分補給に便利なオリジナルボトルもプレゼント。

○ル・スパ・パリジエンのアクアエリア利用（30分・要予約）

ホテル内のスパ「ル・スパ・パリジエン」にて、ジャグジー、アロマスチーム、ドライサウナ（男性のみ）をご利用いただけます。旅先でも健康のためのルーティンを続けたい方にもおすすめです。

○ザ・テラスでのブレックファストブッフェ

翌朝は、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、Eat Well メニューをはじめとする80種類以上のアイテムをそろえる彩り豊かなブレックファストブッフェをお楽しみいただけます。パティオに面した光あふれる空間で、心身のコンディションにあわせた朝食とともに、一日を心地よくスタートいただけます。

オプション：

○スパで整える就寝前のリラクゼーション

生命そのものが持つ治癒・再生力を養い発揮させるという理念のもと、スパ発祥の地ヨーロッパで受け継がれてきたスタイルのスパトリートを提供する「ル・スパ・パリジエン」で、頭から首、肩回りを集中ケアするドライヘッドスパ（30分）を特別料金でご利用いただけます。ドライヘッドスパで肩こりや眼精疲労を和らげ、さらなるリラクゼーションに導きます。

ドライヘッドスパ（30分）\12,000 （税・サービス料込）

○スリープウェルメニュー

空腹は睡眠の質を下げるとされています。ウェスティンのSleep Wellプログラムのひとつとして、お休み前の軽食にふさわしい快眠を促す食材を厳選した「スリープウェルメニュー」をルームサービスでオーダーいただけます。就寝1～2時間前にお召し上がりいただくことをお勧めします。

メニュー例（税・サービス料込）：

・ポーチドエッグ アスパラガス、スナップエンドウ、シイタケ添え \1,700

・オートミールタブーリ \1,700

・ノンファットヨーグルト グラノーラとくるみ添え \950

・ペパーミントリーフ ジン ティー \1,100

※ブレインスリーププロダクトの詳細に関しては、以下をご参照ください

BRAIN SLEEPブランドサイト：https://brain-sleep.com/

デラックスルームル・スパ・パリジエン アクアエリア（イメージ）

ご予約：

URL: https://www.marriott.com/ja/offers/westin-wellness-escape-package-off-126426/tyowi-the-westin-tokyo?propertycode=TYOWI

お問い合わせ：

TEL: ウェスティンホテル東京（代表）03-5423-7000

HP：ttps://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview/

※内容や提供期間は変更になる場合がございます。

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを 提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本 格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラ ワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティス ト 石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、Xや Instagram （@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。