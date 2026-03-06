【ヴァンドームブティック】春の装いに品よく華やかさを添えるパールアクセサリーを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案するヴァンドームブティックより、春の装いに品よく華やかさを添えるパールアクセサリーを発売。

淡水パール ネックレスセット\43,450、淡水パール ピアス\18,700、淡水パール イヤリング\39,600

熟練の職人による糸加工で丁寧に仕上げたロングネックレスと、ぷっくりとした淡水パールをリズミカルに配したステーションネックレスの2本セットアイテム。その日の気分やシーンに合わせ自由にアレンジができ、コーディネートの幅が広がります。淡水パールならではの柔らかな美しい光沢が、大人のエレガントさを演出してくれるアクセサリーです。

セレモニースタイルでポイントになるシェルブローチ

上品な輝きで顔周りを華やかに引き立てるヴァンドームブティックのブローチ。質の良い白蝶貝を１つ１つ丁寧にかたどった可憐な花モチーフのコレクションより新作ブローチが登場。白蝶貝特有のゆらめく虹彩に、パールの優しくしっとりとした輝き、繊細に散りばめたカットガラスの硬質な煌めきと、上質な素材の輝きが響き合い、装いに奥深い魅力を加えます。ハレの日はもちろん、いつもの装いをさり気なくクラスアップしてくれるアイテムです。

シェルフラワー ブローチ\34,100、シェルフラワー ピアス\18,700、シェルフラワー イヤーカフ2点セット\16,500

VENDOME BOUTIQUE

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーブランド

■Pearl Collection≫≫≫https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/2026_pearl

■Fleur-de-Vendome≫≫≫https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/fleur_de_vendome

■公式サイト≫≫≫ https://vendome.jp/vendome_boutique

■公式インスタグラム≫≫≫ https://www.instagram.com/vendomeboutique_official/