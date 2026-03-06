札幌で振袖レンタル展示会を3月27日より開催。高級プレミア振袖50％OFF、最大2万円OFFの16大特典を用意

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/



北海道を拠点にフォトスタジオ・振袖レンタルサービスを展開する写真工房ぱれっとは、2026年3月27日（金）PMから4月1日（水）まで、札幌エリアの2会場「サッポロファクトリー店」「札幌中央店」にて、振袖レンタル展示会を開催いたします。

本展示会では、2027年1月、2028年1月の成人式参加予定者に向けて、人気振袖から最高級ライン「Premier Line」まで幅広くご紹介。

新作振袖も多数入荷しており、会場では実際に試着しながら、自分に合った1着を選ぶことができます。赤・ピンク系、青・ネイビー系、ベージュ・緑系など、トレンドを取り入れた新作も用意しています。

展示会限定特典も

今回の展示会では、来場者限定の特典として

・高級プレミア振袖50％OFF

・プラン料金最大20,000円OFF

に加え、成約時に適用される16大特典を用意しています。

特典内容には、

・親子来店で10,000円OFF

・双子・姉妹で10,000円OFF

・人気韓国コスメ「d’Albaスプレーセラム」のプレゼント

・Amazonギフトカード最大5,000円分プレゼント

・土日祝撮影料金0円相当などが含まれます。

また、会場ではニーズに合わせて選べる3つのプランを展開しています。

成人式当日のレンタルに特化した「振袖レンタルセット」、前撮りと当日レンタルをまとめた「振袖コミコミセット」、さらに衣装追加料金を抑えながら自由度高く選べる「コミコミ20プラン」まで、利用スタイルに応じて選択可能です。

写真工房ぱれっとは、一生に一度の成人式を、より自分らしく、より特別な1日にしていただくために、衣装選びから前撮り、当日レンタルまでトータルでサポートいたします。展示会期間中は人気衣装の動きも早いため、早めの来場・予約がおすすめです。レンタル状況は会場ごとに多数の品番を公開しており、希望衣装の空き状況も確認できます。

開催概要



開催期間：2026年3月27日（金）PM～4月1日（水）

開催会場：写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店、札幌中央店

対象：2027年1月、2028年1月の成人式参加予定者

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/0327rentalfurisode

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp