マイプロテイン、ラグジュアリーな「ドバイスタイル デリシャスプロテインバー」を3月6日(金)より発売

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、新商品「ドバイスタイル デリシャスプロテインバー」を3月6日(金)より発売開始いたしました。






【「ドバイスタイル デリシャスプロテインバー」について】


中心部はなめらかなホイップ仕立てのフィリング、上部にはリッチなレイヤーを重ね、全体をチョコレート風コーティングで包んだご褒美にぴったりのプロテインバー。
一口かじると、キャラメル風味のレイヤーが伸び、濃厚なピスタチオの香りが広がります。
さらに、クナーファを思わせるカリッとしたピースがアクセントとなり、口の中で多層的な食感を楽しめます。



商品詳細は下記よりご確認ください。



【商品概要】


商品名： ドバイスタイル デリシャスプロテインバー


内容量： 1本あたり65g


価格： 4,490円（6本入り）



【商品特徴】


- 1本あたりタンパク質16g含有
- とろけるホイップフィリング
- 外はカリっと、中はトロトロの食感がお楽しみ頂けます。【ご購入方法】

マイプロテイン公式サイト：https://tinyurl.com/dndwsauc



【マイプロテインについて】


マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。


プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。
また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。



マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/


Instagram　 ： https://www.instagram.com/myproteinjp/


X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP


Facebook　　： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/




【THG Nutrition Limited会社概要】


会社名　　： THG Nutrition Limited


代表者　　： Neil Mistry


本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,


　　　　　　 United Kingdom, WA15 0AF


設立年月日： 2021年5月16日


事業内容　： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした


　　　　　　 スポーツ栄養 商品の製造と販売


URL　　　 ： https://www.thg.com/