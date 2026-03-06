音楽プロダクション「RK Music」、KMNLABELから「HONK THE HORN」がデビュー

グリーホールディングス株式会社

株式会社RK Music（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 綱祐、以下「RK Music」）は、KMNLABELから新たにバーチャルガールズデュオ「HONK THE HORN（ハンク ザ ホーン）」がデビューすることをお知らせいたします。

KMNLABELから羊のMOCO（モコ）、鹿のBAMBI（バンビ）による2人組バーチャルガールズデュオ HONK THE HORN（ハンク ザ ホーン）が新たに誕生しました。

共通点である「角」をアイデンティティとし、個性が共鳴し合うことで生まれる独自の音楽性と世界観を展開します。

YouTubeチャンネルとXアカウントを本日3月6日（金）より解禁いたしました。

さらにHONK THE HORN 1st Single「NO LEASH」のMVが明日3月7日（土）にプレミア解禁いたしますので、是非ご覧ください。

初配信は3月29日（日）20:00より配信を予定しております。

初配信スケジュール

2026年3月29日（日）

20:00～：MOCO

20:30～：BAMBI

※それぞれHONK THE HORN公式YouTube（ https://youtube.com/@honkthehorn_official?si=JbvvEUgKxGn-I_tu ）にて配信をさせていただきます。

タレント情報

MOCO

冷静で知的な羊の子。

気だるげだが音楽にかける熱情は折り紙付き。

キャラクターデザイン：NOCO（ https://x.com/NOCO9999?s=20 ）

MOCO 公式X：https://x.com/hth_moco?s=20

BAMBI

感情がすべて顔に出る天真爛漫な鹿の子。

純粋無垢なエネルギーの塊。

キャラクターデザイン：NOCO（ https://x.com/NOCO9999?s=20 ）

BAMBI 公式X：https://x.com/hth_bambi?s=20

1st Single「NO LEASH」

3月7日（土）20:00～

HONK THE HORN公式YouTubeにてMVプレミア公開

作詞：Jun Takigawa

作編曲：Jun Takigawa

※「HONK THE HORN」に関する最新情報は、公式YouTube及び公式Xから発信してまいります。

HONK THE HORN 公式YouTube：https://youtube.com/@honkthehorn_official?si=JbvvEUgKxGn-I_tu

HONK THE HORN 公式X：https://x.com/HONKTHEHORN_

「RK Music」について

RK Musicは、REALITY Studios株式会社傘下のVirtual Artistに特化した音楽プロダクション事業会社です。「超次元の感動を。」をステートメントとして掲げており、HACHI、KMNZ、VESPERBELLなどを筆頭に、個性溢れる実力派Artistが多数在籍しています。

RK Music HP：https://rkmusic.jp/

RK Music 公式YouTube：https://www.youtube.com/@RKMusic_inc

RK Music 公式X：https://x.com/RKMusic_inc