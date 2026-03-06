香りを言語化するAI「KAORIUM」が博多に登場！3月6日（金）から2日間開催の「Fukuoka Beauty Fes.」に設置

SCENTMATIC株式会社

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は、香りを言語化するAI「KAORIUM（カオリウム）」を2026年3月6日（金）と7日（土）の2日間で、JR博多シティ・JR博多駅前広場で開催される「Fukuoka Beauty Fes.」に設置することをお知らせいたします。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

「KAORIUM」が体験型イベント「Fukuoka Beauty Fes.」に登場！

「Fukuoka Beauty Fes.」は、JR博多シティが主催する、最新のコスメや美容トレンドが集結する体験型イベントです。9回目の実施となる今回は、JR博多駅前広場でのイベントと連携・拡大しての実施が決定し、新たなコンテンツを含めた“美容”と“健康”のヒントに出会う特別な2日間として開催されます。

セントマティックは本イベントにて、香りと言葉を相互に変換するAI「KAORIUM」を設置いたします。さまざまなフレグランスの香りをAIが言語化することで、直感的に自身の好みの香りと出会うことができます。

香りのAI診断は、どなたでも無料で体験が可能です。お買い物やお仕事帰りなど、博多駅をご利用の際にお気軽にお立ち寄りいただける空間となっております。

イベント概要

イベント名：Fukuoka Beauty Fes.

開催期間： 2026年3月6日（金）・7日（土）

イベントURL： https://www.jrhakatacity.com/newsevent/detail/?cd=000685

〈香りのAI診断について〉

場所：アミュプラザ 6階 無印良品側エスカレーター横

時間：3月6日（金）11:00~20:00、3月7日（土）11:00~18:00

※KAORIUMのサービスは随時受付・無料で体験いただけます。

※KAORIUMのサービスは、混雑状況によっては、お待ちいただく場合もございます。

※所要時間には個人差がございます。

香りと言葉を変換するAIシステム「KAORIUM」とは

KAORIUMは、セントマティックが開発した香りと言葉を相互に変換するAIシステムです。最先端のテクノロジーによって、曖昧で捉えにくい香りの印象を言葉で可視化したり、ある言葉に紐づく香りを導き出したりすることを可能にします。また、言葉を意識しながら香りを深く味わう体験は左右両脳を活性化し（※1）、私たちのまだ見ぬ感性への気付きをもたらします。香りと言葉をつなぐ今までにない体験が生み出す価値は、フレグランスの世界にとどまらず、感性教育、飲食体験、購買体験など様々な分野に新しいビジネスチャンスを生み出すものとして、その可能性に大きな期待が寄せられています。

（※１）参照元：「注意が脳での嗅覚処理に及ぼす影響 ―脳波計測により匂い呈示後1秒以内の脳活動の変化を検出―」https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html

KAORIUM コンセプトムービー：https://youtu.be/wnfDTy6cJ8A





【SCENTMATIC株式会社】

セントマティックは、香りを言語化するAI「KAORIUM」で、新しい「香りの体験」を創る企業です。私たちが提供する「嗅覚のデジタライゼーション」は、人の感性を進化させ、様々なビジネスシーンにおいて活用されています。その革新性は国際的にも評価されており、世界的なデザイン賞『A’ Design Award』でシルバー賞を受賞しています。

代表者：代表取締役 栗栖 俊治

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 3階

URL：https://scentmatic.co.jp