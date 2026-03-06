【3/6より】「承継×投資×補助金 ハマれば使いやすい！事業承継補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「承継×投資×補助金 ハマれば使いやすい！事業承継補助金セミナー」の無料配信を開始します！

現在、「事業承継M&A補助金（第14次）」の公募が開始されています。

この補助金は、

・後継者が行う設備投資

・DX導入

・生産性向上の取り組み

などに対して最大1,000万円（補助率2/3）の補助を受けることができる制度です。

しかし実際には、

・事業承継の要件が複雑

・対象外になるケースが多い

・審査ポイントが分かりづらい

といった理由で「申請できたはずなのに逃してしまう」企業も少なくありません。

そこで今回、

第14次公募のポイントを分かりやすく解説するセミナー

を配信いたします。

■ 第14次公募の変更点

■ 採択される事業計画のポイント

■ 申請要件と対象事業

■ 採択事例（実例3選）

など、補助金のプロが実例ベースで解説します。

例えば、

・飲食業

厨房設備を刷新

→ 補助金 約1,000万円受給

・建設業

ドローン測量・クラウド管理導入

→ 現場管理時間50％削減

・介護事業

介護記録アプリ導入

→ 事務作業60％削減

事業承継をきっかけに

・業務効率化

・DX推進

・新体制の構築

を実現した企業が増えています。

【こんな企業におすすめ】

・親族承継・従業員承継を予定している

・後継者が設備投資を考えている

・DX導入を検討している

・補助金を活用したい

補助金は「知っている企業だけが使える制度」です。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。

