【3/6より】「承継×投資×補助金 ハマれば使いやすい！事業承継補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「承継×投資×補助金 ハマれば使いやすい！事業承継補助金セミナー」の無料配信を開始します！



現在、「事業承継M&A補助金（第14次）」の公募が開始されています。



この補助金は、


・後継者が行う設備投資


・DX導入


・生産性向上の取り組み


などに対して最大1,000万円（補助率2/3）の補助を受けることができる制度です。



しかし実際には、


・事業承継の要件が複雑


・対象外になるケースが多い


・審査ポイントが分かりづらい


といった理由で「申請できたはずなのに逃してしまう」企業も少なくありません。



そこで今回、


第14次公募のポイントを分かりやすく解説するセミナー


を配信いたします。



■ 第14次公募の変更点


■ 採択される事業計画のポイント


■ 申請要件と対象事業


■ 採択事例（実例3選）


など、補助金のプロが実例ベースで解説します。



例えば、


・飲食業


厨房設備を刷新


→ 補助金 約1,000万円受給



・建設業


ドローン測量・クラウド管理導入


→ 現場管理時間50％削減



・介護事業


介護記録アプリ導入


→ 事務作業60％削減



事業承継をきっかけに


・業務効率化


・DX推進


・新体制の構築


を実現した企業が増えています。



【こんな企業におすすめ】


・親族承継・従業員承継を予定している


・後継者が設備投資を考えている


・DX導入を検討している


・補助金を活用したい



補助金は「知っている企業だけが使える制度」です。



無料で視聴できるので、是非お申込みください！



さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。



■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



