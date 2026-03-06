【3/6より】「承継×投資×補助金 ハマれば使いやすい！事業承継補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
「承継×投資×補助金 ハマれば使いやすい！事業承継補助金セミナー」の無料配信を開始します！
現在、「事業承継M&A補助金（第14次）」の公募が開始されています。
この補助金は、
・後継者が行う設備投資
・DX導入
・生産性向上の取り組み
などに対して最大1,000万円（補助率2/3）の補助を受けることができる制度です。
しかし実際には、
・事業承継の要件が複雑
・対象外になるケースが多い
・審査ポイントが分かりづらい
といった理由で「申請できたはずなのに逃してしまう」企業も少なくありません。
そこで今回、
第14次公募のポイントを分かりやすく解説するセミナー
を配信いたします。
■ 第14次公募の変更点
■ 採択される事業計画のポイント
■ 申請要件と対象事業
■ 採択事例（実例3選）
など、補助金のプロが実例ベースで解説します。
例えば、
・飲食業
厨房設備を刷新
→ 補助金 約1,000万円受給
・建設業
ドローン測量・クラウド管理導入
→ 現場管理時間50％削減
・介護事業
介護記録アプリ導入
→ 事務作業60％削減
事業承継をきっかけに
・業務効率化
・DX推進
・新体制の構築
を実現した企業が増えています。
【こんな企業におすすめ】
・親族承継・従業員承継を予定している
・後継者が設備投資を考えている
・DX導入を検討している
・補助金を活用したい
補助金は「知っている企業だけが使える制度」です。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
