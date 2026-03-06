「岡山から年商1億円超を150名創出」官民連合の起業家支援「OKIB」が始動。

次の灯株式会社

岡山発の起業家支援プラットフォーム「一般社団法人岡山イノベーションベース（以下、OKIB）」は、2026年2月24日、岡山市にて設立記念式典を開催し、本格始動いたしました。会長には、次の灯株式会社 代表取締役CEOの黒川聖馬が就任。

OKIBは、世界最大の起業家機構「EO」のメソッドを導入した全国19番目の拠点です。岡山県、岡山市、総社市などの行政機関に加え、中国銀行、両備ホールディングス、イシカワホールディングス、OHK岡山放送など、地域の経済・メディアの中核19機関が結集。

さらに式典には、岡山大学や岡山理科大学など、地元の経営学部を牽引する教授陣も来賓として列席し、産学官が一体となった強力な支援体制を鮮明にしました。

本プラットフォームは、単なる「起業支援」に留まらず、起業後の「成長（グロース）」に特化。5年間で年商1億円達成者を150名輩出するという、地方創生の新たな実証モデルを推進してまいります。

■ 地方の衰退を打破する「グロースの壁」への挑戦

現在、地方経済は人口減少と深刻な人手不足という二重苦に直面しています。特に岡山県においては、起業支援は活発なものの、そこから急成長を遂げる「モデル企業」が育ちにくい構造的課題（グロースの壁）が顕在化していました。

経営者の平均年齢が上昇し続ける中、事業承継後の次世代リーダーがいかに生産性を向上させ、価格決定権を持つ産業を構築できるかが、地域存続の鍵となっています。

■OKIBが提供する3つの社会インフラ

OKIBは世界基準のプログラムを通じ、以下の機能を備えたプラットフォームを構築します。

■会長・黒川聖馬の想い：「かつての自分のような孤独な挑戦者を救いたい」

- 「成長支援」への特化: 起業家同士が実体験を共有し（エクスペリエンス・シェア）、互いに高め合う「教育の場」を創出。- 多層的な官民連携: 行政・金融・大学・メディアが一体となり、経営者が孤独にならず挑戦を続けられる盤石な基盤を構築。- グローバル水準のプログラム: 守秘義務を徹底した「フォーラム（IBF）」や、上場企業社長らによるメンタリングを通じ、経営ノウハウの社会実装を加速。なぜ今、現役経営者が多忙を極める中でリスクを背負い、この場を立ち上げるのか。会長の黒川は、その原動力を「私心なき執念」だと語ります。

「私が起業した当時、岡山には結果を出している起業家と切磋琢磨できる場がありませんでした。一人で悩み、壁にぶつかる日々。あの時、もし先輩経営者の実体験を聞ける場があったなら、どれほど救われたか。

OKIBは、私がかつて喉から手が出るほど欲しかった場所を、次世代のために具現化したものです。 35歳の自分がこの大役を引き受けることは、経営者として大きな責任を伴います。しかし、死ぬ間際に『自分は地域のために何をしたか』と自問したとき、逃げる選択肢はありませんでした。

私がハブとなり、官民の重鎮たちと若き情熱を接続することで、岡山に『挑戦することが当たり前』の文化を根付かせます」

■今後の展望：岡山から日本を変える「挑戦の循環」

OKIBは「岡山をもっと面白く! RISING 岡山」を旗印に、以下の目標を掲げます。

経済インパクト: 5年間で年商1億円超の経営者を新たに150名創出し、地域雇用の底上げを図る。

教育連携: 岡山大学や岡山理科大学等の学生に場を無料開放し、長期的なイノベーションの芽を育てる。

全国との共鳴: 全国20拠点以上の「xIB JAPAN」ネットワークと連携し、他県の成功事例を迅速に岡山へインストールする。

【本取り組みの意義】

本プロジェクトは、政府の「スタートアップ育成5か年計画」を地方から具体化するものです。従来の補助金依存型支援から脱却し、経営者自らが成長することで地域社会に貢献する「自助・共助」の精神に基づいたプラットフォームとして、持続可能な地域運営の先駆的ケーススタディを目指します。

「岡山をもっと面白く！RISING 岡山」を掲げる、起業家のための成長インフラ。 OKIBは、孤独になりがちな経営者が、先輩や仲間の「生きた経験」を共有し合い、共に高い壁を乗り越えていくためのコミュニティです。世界基準の教育プログラムと強力な官民ネットワークで、岡山の次世代リーダーを育成し、地域経済の自律的成長を牽引します。

【EO Global (Entrepreneurs' Organization) について】

- 法人名：一般社団法人岡山イノベーションベース（OKIB）- 所在地：岡山県岡山市北区本町6番36号 第一セントラルビル3F- 代表理事：黒川 聖馬理事：大亀 靖治理事：増本 良介- URL：https://okib.jp/

EO（Entrepreneurs' Organization）は、1987年に米国で設立された、年商1億円（100万ドル）を超える企業創業者のみで構成される世界最大の起業家機構です。現在、世界61カ国220以上の拠点を持ち、19,000名以上の現役経営者が在籍しています。

最大の特徴は、独自のピア・トゥ・ピア（起業家同士）による学習プログラムです。特に、徹底した守秘義務のもとで経営の葛藤や実体験を共有し合う「フォーラム」という手法は、起業家の孤独を解消し、持続的な成長を促す世界最高水準のメソッドとして知られています。

OKIBはこの「EO」の哲学と運営ノウハウを地方都市向けに最適化した「IB（イノベーション・ベース）モデル」を導入しています。

- URL：https://www.eonetwork.org

■会社概要（発信元）

会社名：次の灯 株式会社（Tsuginohi Co.,Ltd.）

所在地： 岡山県総社市真壁1448‑1 （本社）

東京都品川区北品川1-1-11 第3小池ビル5F（東京オフィス）

代表取締役：黒川 聖馬

設立年月日：2018年7月2日

事業内容：自動車部品リサイクル・環境関連技術開発

ブランドステートメント：「めぐる、つなぐ、地球にイイコト」

URL：https://tsuginohi.com/

