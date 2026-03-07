湯上りに、一杯の牛乳を。 ＜ほのか×ミルクランド北海道＞MILK AND HONOKA presented by MILK LAND Hokkaido 3/9(月)～3/31(火) 全道のほのか全7店舗で開催！
株式会社丸新岩寺が運営するほのかグループとホクレン農業協同組合連合会(本所札幌市中央区北4条西1丁目3番地、代表理事会長：篠原 末治、以下ホクレン)は、3月9日(月)より道内の「ほのか」7店舗で、牛乳乳製品消費拡大キャンペーンを実施します。
MILK AND HONOKA メインポスター
北海道産牛乳乳製品を使用した「ミルクランド北海道メニュー」を期間限定で販売。また、限定メニューをご注文した方には抽選で「牛乳贈答券」や「ジョッキ牛乳」などをプレゼントします。さらに、ほのか名物のロウリュ後に北海道産牛乳を飲んでいただく『熱波のち、ミルク。』を実施。汗で失われた「ビタミン」「ミネラル」を水分とともに補給いただきます。ほのかグループとタイアップし牛乳乳製品の消費拡大に取り組みます。
■実施期間
2026年3月9日(月)～2026年3月31日(火)
■実施店舗
北海道内ほのか7店舗
ていね温泉ほのか・湯の郷 絢ほのか・湯処ほのか・こみちの湯ほのか・えにわ温泉ほのか・苫小牧温泉ほのか・岩見沢温泉ほのか
■内容
(1)ミルクランド北海道メニュー
・北海道酪農カレー拉麺
・道産モッツァレラとトマトのアーモンド入りクリームパスタ
・ソフトクリーム
・ジョッキ牛乳
・ミルクセーキ
・いちごミルク
「ミルクランド北海道メニュー」をご注文の方へ一品につき1枚スクラッチくじを配布します。
(2)熱波のち、ミルク。
高温サウナロウリュや岩盤ロウリュで熱波ロウリュを体感後に、北海道産牛乳を配布、汗で失われた「ビタミン」「ミネラル」を水分とともに補給いただきます。
(各店舗の開催スケジュールはキャンペーンサイトでご確認ください)
ミルクランド北海道メニュー
【北海道酪農カレー拉麺】
北海道牛乳とガラスープベースのカレーラーメン。
乳製品のコクとスパイス感のある濃厚な味わいです。
北海道酪農カレー拉麺
【道産モッツァレラとトマトのアーモンド入りクリームパスタ】
北海道牛乳とモッツァレラを使用したちょっと辛みがあるアーモンド入りクリームパスタです。
道産モッツァレアとトマトのクリームパスタ
●この他にも北海道産牛乳・乳製品を使った「ミルクランド北海道メニュー」を販売します。
●限定メニューご注文のお客様は、一品ごとに1枚「牛乳贈答券」「スキムミルク」「北海道バターコーンピラフ」「ジョッキ牛乳」「入浴料100円割引券」当たるスクラッチくじが付いてきます。
■キャンペーン特設サイト： https://milk-honoka.com
【株式会社丸新岩寺 ほのかグループについて】
道内6店舗、千葉県2店舗で、スーパー銭湯「ほのか」を運営しています。
多彩なお風呂に、無料岩盤浴が人気の、美と癒しのスパリゾート。
また、店舗内ではレストランも営業しており、多種多様なメニューが人気を博しています。
【ホクレン農業協同組合連合会について】
北海道産の農畜産物の集荷・加工・流通・販売や、生産者の農畜産物生産に必要な機械・器具・肥料・飼料などの資材、生産技術、情報の提供を目的として、農協により組織された連合会です。
【ミルクランド北海道について】
平成18年に北海道酪農を盛り上げ、北海道産牛乳・乳製品の消費を拡大することを目的として、ホクレンへ生乳を出荷する酪農家の拠出で始まった運動。生産者・消費者が一丸となって北海道酪農を盛り上げる合言葉となっています。北海道産生乳の品質が世界最高水準ということから、『世界に誇る一杯を。』をキャッチフレーズに展開しています。
ミルクランド北海道ロゴ