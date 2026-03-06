2025年度デジタルノマド事業を総括。国内4地域で30以上の地域資源コンテンツを開発し、属人性を排した運営OSをリリース。

株式会社NomadResort

デジタルノマド誘致による地方誘客を推進する株式会社NomadResort（本社：沖縄県名護市、代表取締役：小吹智広／松本知也、以下「NomadResort」）は、2025年度のデジタルノマド誘致・受入事業の成果を公表いたします 。

2025年度、NomadResortは沖縄県名護市、長野県白馬村、長崎県五島市、石川県七尾市・なかのと町の4地域において、行政やDMOと連携した実証事業を展開しました。本年度は従来の「イベント型誘致」から脱却し、デジタル運営基盤「Nomad Resort OS」を導入。これにより、属人性を排した効率的な受入体制の構築と、地域への持続的な貢献モデルを検証しました 。世界27か国から高度専門人材を誘致し、地域資源を活かした30以上の独自コンテンツを開発。これらの知見を統合した「運営OS」の導入支援を2026年度より本格開始いたします。

■ 2025年度 デジタルノマド事業 4地域実績比較

■ 企画から現場、クリエイティブまで：NomadResortの「伴走型トータルプロデュース」

NomadResortの強みは、単なる集客支援に留まらない、地域の受入基盤をゼロから構築する「一気通貫の実行力」にあります。2025年度、私たちは各地域で以下のプロセスを主導し、地域に「持続可能な仕組み」を残しました。

戦略策定・調査報告：現地のポテンシャル調査から、中長期的な受入戦略の策定、データ分析に基づく精緻な事業報告書の作成までを実施。

地域合意形成・説明会：住民、事業者、行政向けの説明会を開催し、ノマド誘致の意義を共有。官民連携の強固な土台を構築しました 。

多言語制作・ディレクション： 特設サイト（HP）の企画、Notionデジタルガイド制作、SNSを通じたグローバル発信を一元管理。

撮影・クリエイティブ支援：インフルエンサー招聘やプロによる映像制作をディレクション。地域の魅力を「世界基準」で可視化しました 。 地域コミュニティマネージャー（CM）育成: 五島や白馬にて専門人材を選定・研修。属人的な運用を排し、地域自らノマドを迎え入れられる「人財」を育成しましたた。

■ 地域資源を「グローバル・コンテンツ」へ：30以上の開発実績

1. 沖縄・名護：投資とビジネスを呼び込む「分散型リゾート」

観光閑散期の11月に街全体をコリビングと捉える「分散型滞在」を実施。

分散型滞在：参加者は名護市内の複数のホテルに滞在しながらも、コミュニティチャットDiscordで連携しながら、コミュニティースペースnogonovaをメイン拠点として長期滞在をしました。

「消費」から「投資」へ： 参加者の50%以上が1,000万～3,000万円規模の不動産取得や事業投資に具体的関心を表明。終了直後に参加者の39％に当たる17名が次年度チケットを事前決済しました。

文化自然体験を通した「風土の体感」： 沖縄空手体験や亜熱帯サウナ等のプログラムを通じ、沖縄の精神性や暮らしの本質に触れる「本質的な文化体験」を提供。高度人材層との深い共鳴を生みました。

ResorTech EXPO2025に参加Skill Shareイベントの実施

琉球空手体験亜熱帯サウナでのリトリート2. 長野・白馬：山岳リゾートのアップデートと「共創プラットフォーム」

地域の未来を共に描く『共創型ステークホルダー』への転換：単なる誘客に留まらず、地域課題とグローバル知見を接続する「Co-Lab HAKUBA Summit」を構築。一過性の来訪を、地域の価値を共に再定義する「事業創造の芽」へと変える仕組みを実証しました。

広域連携の実証： 糸魚川・大町・小谷等を横断して滞在する「白馬モデル」を提示。再訪希望率92.9%を達成しました。

Co-Lab HAKUBA Summit 2025糸魚川ツアー3. 長崎・五島：離島の「リトリート・関係人口深化モデル」

五島市は元々、移住促進施策により「社会増」を達成している先進地域ですが、本事業ではさらなる関係人口の深化を目指しました。

消費から共創型の離島モデルの構築： 地元高校生との交流・地元事業者との連携・二次離島訪問を通じ、参加者は「観光客として受け取るだけ」の関係を超え、五島の課題や文化を深く知ろうとする姿勢を自然に育んでいきました。離島×グローバル人材による「消費から共創へ」の新しい関係モデルが、着実に萌芽しつつあります。

圧倒的な関係人口の質： 参加者の90%が再訪を希望し、60%以上が「1週間以上の滞在」を推奨。移住促進施策で「社会増」を達成した五島市が次に目指す、関係人口の質的深化を体現するモデルです。

宿泊施設カラリト五島列島にてリモートワークヴィーガン寿司作り体験4. 石川・能登：震災復興を加速させる「スキル還元型」滞在

モニターツアー7名の高度な貢： 計7名の参加ノマド（シンガポール、イスラエル、米国等）が高度なスキルを活かし、被災地視察や地域再建提案ワークショップに参加。

通常観光客の4倍の経済効果： モニター参加者の平均消費単価は120,285円（通常比約4倍）を記録。

共創による発信支援： 参加クリエイターによる紹介映像が約13万再生を記録し、ノマドが「地域の担い手」として復興を世界へ発信する形を提示しました 。

■ 運営OS「Nomad Resort OS」：属人性を排した受入インフラの社会実装

宿泊施設えにしや和倉温泉お祭り会館

現場で実証された受入のDX・省人化ノウハウを、ナレッジアセット 「Nomad Resort OS（ノマドリゾート・オーエス）」 として提供を開始します。

事務工数の50%削減： 情報集約プラットフォームNotion、コミュニティチャットDiscord、決済ツールStripeをAPI連携し、承認から決済、案内までを自動化。 属人性の排除と効率化：特定の個人に依存せず、少人数かつ高効率な受入・管理を可能にするデジタル基盤。

自走型・推薦型集客：広告費に依存せず、コミュニティ内の「推薦」のみで次年度の予約を獲得する、持続可能なシステム。

■ 自治体・企業の皆様へ：2026年度に向けたパートナー募集

NomadResortは、2025年度に培った「30以上のコンテンツ開発実績」と現場実証済みの「地域受入OS」、そして「戦略から制作まで担うプロデュース力」を、より多くの地域へと広げてまいります。

自治体・DMO様へ： 受入体制のDX化、地域CMの育成、戦略策定・調査、地域説明会の開催を支援します。

企業・宿泊事業者様へ： 未活用資産のデジタルノマド拠点化、地域資源のコンテンツ化、グローバル向け動画・HP制作をプロデュースします。

【各地域特設サイト及び特集記事】

沖縄：https://okinawa.nomadresort-x.com/

白馬：https://www.thedigitalnomad.asia/inspiration/digital-nomads/hakuba-valley-year-round-guide/

五島：https://goto-islands.nomadresort.jp/(https://goto-islands.nomadresort.jp/ja/)

能登：https://noto.nomadresort.jp/

【株式会社NomadResortについて】

「Be yourself, Bridge the world（らしさが世界で輝く社会）」をビジョンに、個人や地域が持つ独自の魅力が、世界とつながりながら輝きを放つ社会の実現を目指しています。デジタルノマドを主要ターゲットとしながら、未活用資産を活用した観光コンテンツのプロデュースを展開しています。

代表者：小吹智広／松本知也

HP：https://nomadresort.jp/