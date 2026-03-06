【京急上大岡　7階】岡本肇作品展『七福神道中旅 ～歌川広重「東海道五拾三次」へのオマージュ』３/６（金）～１１日（水）まで。原画、版画を展示販売。七福神ご一行様が日本中に笑顔と温もりを届ける旅が始まる

写真拡大 (全6枚)

株式会社アートプリントジャパン



１．　日本橋　朝之景　II


11.　箱根　湖水図

12.　三島　朝霧

16.　蒲原　夜の雪

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう』の放送により、


日本の伝統文化である浮世絵や江戸の美意識に、


あらためて光が当たる昨今


岡本肇氏　渾身の最新作が完成しました！



それが


歌川広重へのオマージュとして描き下ろした


『東海道五十三次』シリーズです。



今展では


『七福神道中旅 ―


歌川広重「東海道五拾三次之内」へのオマージュ』　


と題して作品展を開催します。



作品の中で旅をするのは


全て七福神ご一行様★　横浜の宿場町も沢山あり


一見の価値あります。



　日本中、そして世界に


笑顔とぬくもりと溢れんばかりの福を届けるわくわくする旅が始まります。



55枚の初描き下ろしの原画は圧巻！ですが


既に売約になっている作品も出ております。


ご了承くださいませ。



また、


広重の原画とほぼ同サイズのジクレーも制作。


55枚集めるのも楽しい趣味になりそう！



七福神道中旅に合わせて


大人気Kabamaruシリーズを中心に、


来年の干支　午の素敵な作品も多数登場、可愛い作品も勢揃いしております


（店舗により、東海道五拾三次のみの展示など、


展示する作品内容は異なりますのでご了承くださいませ）


その他、赤富士、青富士、招き猫、達磨、フクロウ、など


ご進物にもとても喜ばれ、パワースポットのような岡本先生の作品で


人生最高にHappyに！



是非作品展にお越しくださいませ



七福神のあたたかい福がいっぱい！　ご利益があるはずです。



【お買い上げ特典】

会期中、東海道五拾三次の原画をお買い上げいただいたお客様にのみ、裏板に岡本肇先生が直筆のサインをお入れいたします（後日納品）　※その他の縁起物等の原画、版画のお買い上げのお客様にはサインはございませんのご了承くださいませ



七福神道中旅　巡回スケジュール　

2026年

2026年


■1月7日（水）→ 1月20日（火）まで


町田小田急　4F　インテリアアート売り場(グラフィックステーション)　042-727-2101


■1月13日（火）→ 1月27日（火）まで


鹿児島山形屋　1号館5階　アートステーション　099-227-6671


■1月14日（水）→ 1月27日（火）まで


米子高島屋　　本館４階　インテリアアートギャラリー　0859-31-8341


■2月4日（水 )→ 2月10日（火）まで


柏高島屋　本館3階 POPUP SPACE ふらりザステージ　047-147-3435


■2月18日（水 )→ 3月3日（火）まで


いよてつ高島屋　　6階 美術画廊　　089-948-2496


■3月5日（木）→ 3月18日（水）まで


池袋東武　　６階1番地　サロン・ド・デコール　03-5950-3520


■3月4日（水）→ 3月17日（火）まで


岡山高島屋　6階　インテリアアートギャラリー　086-222-0100


■3月6日（金）→ 3月11日（水）まで


京急上大岡　催事場　045-848-7319






岡本肇　Profile


1942年


大阪に生まれる。空間プロデューサーとして活躍。


1986年


中国・吉林省との文化交流で、篆刻（てんこく）や書を学ぶ。


1991年


(有)和味文化研究所を設立し、新鮮な和風感覚での生活道具や生活雑貨を商品企画。


1998年


猫のキャラクター「Kabamaru」をデビューさせる。


2007年


Kabamaruたちの猫の気ままな生き方を描いたエッセイ『猫だより 笑ったぶんだけ楽しくなれる』（小学館）を出版。カレンダーをはじめ、Kabamaruキャラクター商品が人気を博す。
水墨書画作品展を全国各地で開催。和テイストの商品企画や様々な創作活動を展開中。



水墨書画教室「墨童の会」主宰。





■取材等の問合せ先■


主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ


〒177-8503


東京都練馬区谷原2-1-26


TEL:03-5923-1362（土日祝休）



Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions


展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2023/12/blog-post.html)： (apj-exhibition.blogspot.com)




#岡本肇　#東海道五拾三次　＃歌川広重　＃べらぼう　＃江戸　＃浮世絵　＃UKIYOE　#富士山　#縁起物　#七福神　#株式会社アートプリントジャパン　#京急上大岡
　　　　　　　　　　　　　