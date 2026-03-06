【全く新しいゴルフの形】アンタッチャブル柴田、マギー審司ら豪華ゲストが激突！シミュレーションゴルフカップ『MGL』特別編・芸能リーグが開幕

株式会社マイゴル

株式会社マイゴル（本社：東京都港区、代表取締役：廣田 朋也、以下「マイゴル」）は、ゴルフ初心者でも楽しめる&学べるシミュレーションゴルフ対決【MGL】の特別編として、芸能リーグ1dayトーナメントを開催いたしました。

MGLは "全く新しいゴルフの形" として、経験者はもちろん、ゴルフ未経験者でも楽しめるような従来のゴルフ番組にはない斬新な演出と、初心者にも分かりやすい解説を導入した番組です。

ゲストには、アンタッチャブル・柴田英嗣、マギー審司、水橋研二、ドロンズ石本の4名が参戦。

シリーズ第1回目となる「マギー審司 VS アンタッチャブル柴田」が公開されました。

シミュレーションゴルフ特有の難コースに苦戦！？笑いと緊張の真剣勝負

第1ホールの舞台は、メキシコの美しい景観を再現したコース。対戦するマギー審司とアンタッチャブル・柴田英嗣は、序盤から互いにナイスショットを連発し、ハイレベルで緊張感のある立ち上がりに。

しかし、試合が進むにつれてバーチャルならではのコース特性や距離感に翻弄される場面も。現実のゴルフ場とは全く異なる感覚に混乱しながらも、攻略法を探っていく二人の勝負の行方に注目です。

勝負の合間には二人のテンポの良い掛け合いも炸裂。真剣勝負と爆笑が入り混じる「全く新しいゴルフの形」の全貌は、ぜひ公開された動画でチェックしてください。

次回以降、ドロンズ石本 VS 水橋研二、決勝戦を配信予定です。次なる対決の公開を、今しばらくお待ちください。

▶︎ 第1試合の動画本編はこちら(https://youtu.be/5JjUX43jTcs)よりご覧いただけます。

MGL女子ゴルフインフルエンサー部門 決勝トーナメント開催決定！

2025年9月から始まったMGL第1弾は、ゴルフ女子16名が参戦！気力、実力が試される本気の戦いの中、見事予選を勝ち抜いた8名が今度は、 "ゴルフ女子最強” を掛けて競り合う。

激戦を制した精鋭たちによる、ハイレベルな戦い。初代チャンピオンの栄冠は誰の手に輝くのか？配信公開をぜひお楽しみに！

▶︎ MGL第1弾 女子インフルエンサー部門の動画再生リストはこちら(https://www.youtube.com/playlist?list=PLxoPFljU-17mtBzq671XQrdnNfgkcrTfb)から。

株式会社マイゴルの取り組み

業界トップクラスのインドアゴルフ施設を展開

マイゴルは、「ゴルフをもっと身近に」という理念のもと、都内に完全個室型のラグジュアリーなインドアゴルフ施設を展開しながら、全国には複数レーン型の大衆向け施設を積極的に展開。より多くの人々にゴルフを楽しんでもらうため、今後もさらなる店舗拡大を予定しています。

【株式会社マイゴル 会社概要】

社名：株式会社マイゴル

住所：東京都港区三田3-9-11 ランドル高輪ゲートウェイ806

設立：2022年4月1日

資本金：200百万円

代表者：代表取締役 廣田朋也

事業内容：インドアゴルフ事業 ／ フランチャイズ事業 ／ アプリ企画開発運用

URL：https://www.mygol.jp

取材・メディア関係者様向けのご案内

本プロモーションに関するお問い合わせは以下の連絡先までお願いいたします。

株式会社マイゴル 広報担当

pr@mygol.jp

080-7565-5371