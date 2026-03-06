親子の悩みを解決するヒントをお届け。犯罪心理学者・出口保行さんから「子どもとの接し方」を学ぶ子育てコンテンツ『子どもが伸びる 親子の距離感』が3月6日より配信開始。

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者の知見を独自の視点で、深く、体系的にお届けするデジタルメディア「SYNCHRONOUSーシンクロナスー」(https://www.synchronous.jp/)（株式会社日本ビジネスプレス運営）は、犯罪心理学者・出口保行さんから子育てを学ぶ新コンテンツ『子どもが伸びる 親子の距離感』(https://www.synchronous.jp/ud/content/69a986c7905bd4969c000000)を配信いたしました。（3月6日配信開始）

『子どもが伸びる 親子の距離感』とは、法務省心理職として、少年鑑別所、刑務所、拘置所で計1万人を超える犯罪者、非行少年と、その親の心理分析に従事した著者が、これまでの経験と、心理学の知識から、錯綜する子育て法を1から捉え直し、様々な教育方針や家庭事情に沿った、親が意識しなければいけないこと、省いてはいけない言動など、実践的な「子どもとの接し方」を徹底解説するコンテンツです。

例えば第1回「子どもにスマホを与えるタイミング」では、子どもにスマホ「遅い場合」と「早い場合」に分けて、それぞれについてメリット・デメリット、親が持つべき意識や、家庭が行なうべきフォローについて、さまざまな家庭事情や教育方針を尊重しながら解説いただきました。

〈第1回動画「スマホを与えるタイミング・前編」(https://www.synchronous.jp/articles/-/3369)より〉

今後は「子どもが勉強をしない」「親の学力が子どもに与える影響」「友だちが少ない」など、多くの親子が持つ疑問や課題へのヒントをお届けいたします。

「子どもが伸びる 親子の距離感」詳細はこちら

https://www.synchronous.jp/ud/content/69a986c7905bd4969c000000(https://www.synchronous.jp/ud/content/69a986c7905bd4969c000000)



第1回「スマホを与えるタイミング」の動画視聴はこちら

https://www.synchronous.jp/articles/-/3369(https://www.synchronous.jp/articles/-/3369)

配信開始日：2026年3月6日

月額：880円（税込）

著者プロフィール

出口保行（犯罪心理学者）

1985年大学院修了と同時に、国家公務員心理職として法務省に入省。以後全国の少年鑑別所、刑務所、拘置所で犯罪者を心理学的に分析する資質鑑別に従事。心理分析した犯罪者は１万人を超える。その他、法務省矯正局、法務省法務大臣官房秘書課国際室勤務等を経て、2007年法務省法務総合研究所研究部室長研究官を最後に退官し、東京未来大学こども心理学部教授に着任。2013年からは同学部長、2024年からは副学長を務める。現在、フジテレビ「全力！脱力タイムズ」にレギュラー出演しているほか、多数の報道・情報番組でコメンテーターを務める。著書に『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』『犯罪心理学者は見た危ない子育て』（ともにSB新書）などがある。