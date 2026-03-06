【東京都主催】第5回ソーシャルファームセミナー「デジタル分野におけるソーシャルファーム～デジタル関連業務と就労に困難を抱える方の雇用はマッチするのか～」を開催！

東京都産業労働局

ソーシャルファームとは、一般的な企業と同様に自律的な経営を行いながら、様々な理由により就労に困難を抱える方が必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことです。

東京都は、ソーシャルファームを社会に広げていくため、全国で初めて条例を制定し、東京都認証ソーシャルファームの創設や活動の促進に取り組んでいます。

本セミナーでは、障がいのある方・引きこもり経験がある方・ひとり親の方・刑余者などで、さまざまな理由から働くことに困難を抱えている方の雇用・定着・育成、個々の従業員の強みを活かす経営等のお話を通じて、誰もが活躍できる社会やこれからの企業経営のあり方等について考えます。



今回は、都が認証したソーシャルファーム事業者をはじめとする、デジタル分野で就労に困難を抱える方々を雇用する事業者２者に加え、同分野における雇用動向に関する専門家をお招きします。

それぞれの立場から、AIが飛躍的成長を遂げる昨今において、就労に困難を抱える方の雇用とデジタル関連業務の親和性などについてお話しいただきます。

東京都が認証したソーシャルファーム事業者からは、VALT JAPAN株式会社 代表取締役 小野 貴也 氏に登壇いただき、ソーシャルファームに取り組んだ理由、その中での困難やそれをいかに乗り越えたかについてお話しいただきます。

ゲストスピーカーには、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター 上席研究員 大石 甲 氏、ソニー希望・光株式会社 代表取締役社長 大羽 ルミ 氏に登壇いただきます。

MCには、フリーアナウンサー・ナレーターの赤平 大 氏を迎え、議論を深めてまいります。

セミナーの後半では、登壇者によるクロストークセッションや参加者も含めたグループディスカッションのほか、登壇者・参加者同士の交流会も開催し、ソーシャルファームについてより深く学ぶことができます。

令和7年度のセミナーは今回が最後です。是非ご参加ください！

開催概要

デジタル分野におけるソーシャルファーム～デジタル関連業務と就労に困難を抱える方の雇用はマッチするのか～

開催日時

2026年3月25日（水）13:00～（12:30受付開始）





開催会場

ミーティングスペースAP渋谷道玄坂

東京都渋谷区道玄坂2丁目6－17

＜セミナー会場＞

13F A＋B＋Cルーム

＜交流会場＞

11F I＋Jルーム

定員

20名

※お申込いただいた方には、アーカイブ配信もございます。

主催

東京都

来場対象者

企業経営者・人事担当者・現場の雇用管理責任者・就労支援に携わる方・その他本テーマに関心のある方など

※企業の方は、業種を問わずご参加いただけます。

参加費

無料

登壇者

トークゲスト

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者職業総合センター

上席研究員 大石 甲 氏

ソニー希望・光株式会社

代表取締役社長 大羽 ルミ 氏

都 認証事業者

VALT JAPAN株式会社

代表取締役CEO 小野 貴也 氏

MC

元テレビ東京アナウンサー 赤平 大 氏

申込方法

以下URLからお申込みください。 （お申込み締切3月24日（火））

URL：https://www.social-firm-seminar.tokyo/

詳細は公式サイトをご覧ください。

認証事業者等へのインタビュー動画、就労体験などのレポートも続々更新中です！

URL：https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-social-firm-action/

お問い合わせ

東京都ソーシャルファームアクション運営事務局

TEL：03-3233-8395（受付時間 平日10:00～17:00）

Email： socialfarm@ad-nikko.co.jp