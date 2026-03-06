【豪華賞品が当たる】「#落第忍者乱太郎40周年推し忍祭」締め切りまで残りわずか！応募は1,000件超え、熱い投稿が続々集結！

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版は、「落第忍者乱太郎」のシリーズ40周年を記念したXキャンペーン「#落第忍者乱太郎40周年推し忍祭」を実施中です。締め切りの2026年3月31日まで残りわずかとなりました。ファンの皆さまが「推し」への愛を自由に表現できる場として企画された本キャンペーン。開始から2か月余りで投稿総数は既に1,000件を突破。ファンからの熱いコメントやイラストが続々と寄せられています。参加方法は公式アカウントをフォローし、お気に入りキャラクター＝“推し忍”への愛をハッシュタグ付きで投稿するだけ。投稿回数は無制限です。

当キャンペーンを開始して以降、“推し忍”たちへの思いをつづった投稿や力作のイラストが多数届いています。寄せられた投稿の一部を紹介します。

【語り部門】

【イラスト部門】

- 「土井先生 軍師がきっかけで小さい頃大好きだったこと思い出した！映画見た今はもっと好き！これからもずっと好き！ #土井先生」（@tales_love_fさん）- 「初登場の時から好き。ただひたすらにかっこいい。そして、山田先生に弾をくれと言われて火縄銃を一発打って見事に届けたあのシーンが1番好き。何その正確な射撃の腕前。惚れるしかない #山田利吉」（@poline0303さん）- 「初登場の時のあまりのやる気のなさにこれが最上級生…！と衝撃を受けてから、寝てる学園長先生に上衣をかけてあげたり、後輩の為に普段やる気無い学校行事に全力出したり本当に優しくかっこよく、尚且つマイペースで目が離せなくてずっと大好き #中在家長次 」（@e7d0lhnc8b2152さん）<応募作品の一部>

同一キャラクターに対して繰り返し投稿することも、複数のキャラクターについて順番に個別投稿することも可能です。投稿された作品は「語り部門」「イラスト部門」に分けて選考・抽選を行います。

抽選で当たる賞品はこちら！

■「語り部門」賞品

・プレミアムBOX（お好きなもの1種）

・尼子先生サイン色紙

■「イラスト部門」賞品

・プレミアムBOX（お好きなもの1種）

・尼子先生サイン色紙

抽選に外れた方の中から、さらに抽選で

■Wチャンス賞オリジナルステッカー（5種セット）

を200名様にプレゼント！

キャンペーン詳細

開催時期

～2026年3月31日23：59まで

応募方法

公式X（@rantarouasahi）をフォロー 下記2部門のどちらかを選択し、Xにポスト。

※投稿内容には必ず「好きなキャラクター名」と「#落第忍者乱太郎40周年推し忍祭」 の両方を記入してください。

１.「語り部門」：

好きなキャラの推しポイントに関する【テキスト】をポスト。

２.「イラスト部門」：

好きなキャラの【イラスト】をポスト。ハッシュタグ以外のテキストの有無は問いません。

※両部門ともへの応募もOK、ポストの回数に制限はありません。

※ポストするコメントおよびイラストは、投稿者本人、または子どもが制作し保護者が代理投稿したオリジナル・未公表のものに限ります。第三者が制作した作品や、無断転載・二次利用作品は不可とします。

※ポストされた投稿作品は、当社のHPやSNS、拡材等で紹介させていただく場合があります。予めご了承ください。

抽選・賞品について

各部門、抽選で3名様にプレミアムBOX（お好きなもの1種）&尼子先生サイン色紙をプレゼント！

抽選に外れてしまった人にもWチャンス！

各部門につき100名、計200名様限定で、ステッカーセットをプレゼントいたします。

※当選は1アカウントにつき1回限りとします。

応募規約詳細はこちら :https://publications.asahi.com/feature/rantarou/