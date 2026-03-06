【ウブロ】ウブロとサミュエル・ロスがロンドンで新たなコラボレーションを祝う

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT Samuel Ross

2026年3月4日(水) - 英国 ロンドン：スイスの高級時計メーカーであるウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)とブランドアンバサダーを務めるイギリス人デザイナーのサミュエル・ロス MBE(https://www.hublot.com/ja-jp/partnerships/samuel-ross)が、建築家レンゾ・ピアノが設計した新しい「グラスキューブ」ビルの屋上を飾る新しいCE LA VI ロンドンでイベントを開催しました。

ウブロとサミュエル・ロス MBE は、自社開発・製造のクロノグラフムーブメント「ウニコ」を搭載した初のSR_Aのシグネチャーウォッチである限定モデル「ビッグ・バンウニコ SR_A BY サミュエル・ロス オールブラック」の発売により、両社のデザインコラボレーションを一層強固なものとし、深めています。

ファッション、デザイン、文化が融合するこの夜、ウブロはクリエイターやタレント、そしてフレンズを招き、DJ スキニー・マチョが会場を盛り上げる中、没入感あふれるイベントを開催しました。アート、音楽、映画界の国際的な著名人が多数来場しました。タイニー・テンパー、ランシー・フー、ジェイコブ・スキピオ、エラ・トーマス、ヘディ・ワン、アヤメ、エディ・エンケティア、デスティニー・ウドジェなどが駆けつけました。

「ビッグ・バンウニコ SR_A BY サミュエル・ロス オールブラック」は、構造、素材革新、現代的なインダストリアルデザインを基盤とした、両者のデザインパートナーシップの進化を体現しています。2020年以来、ウブロとサミュエル・ロス MBEは、3つのSR_Aトゥールビヨンエディションを通じて、独自のデザイン言語を開発してきました。これらの３つの時計は、サミュエル・ロス MBEが手掛けたオールブラックの美学を反映した、光のインスタレーションで構成された空間で披露されました。

HUBLOT 「ビッグ・バンウニコ SR_A BY サミュエル・ロス オールブラック」

HUBLOT 「ビッグ・バン ウニコ SR_A by サミュエル・ロス オールブラック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-unico-sr-samuel-ross-all-black-42-mm

