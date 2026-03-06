「バドミントンS/Jリーグ2025」新人選手賞 ファン投票実施のお知らせ！
2月28日と3月1日に開催しました「マイナビ PRESENTS バドミントンＳ/Ｊリーグ2025 TOP4 Tournament」をもちまして、「バドミントンS/Jリーグ2025」が無事終了いたしました。
今シーズンも、新人選手賞のファン投票を実施いたします。
日本バドミントン協会公式X、Instagramより、受付を開始しておりますので、ぜひご投票ください！
▼X アカウントより投票はこちら
男子投票リンク(https://x.com/Badminton_BAJ/status/2028718330174132268?s=20)
女子投票リンク(https://x.com/Badminton_BAJ/status/2028722309968830681?s=20)
▼Instagram アカウントより投票はこちら
男子投票リンク(https://www.instagram.com/p/DVaaM8oj0AR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D)
女子投票リンク(https://www.instagram.com/p/DVaaajmj73_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D)
≪新人選手賞について≫
2025シーズンの新人及び内定選手のうち、
・3試合以上出場
・新人選手賞の受賞歴がないこと
を条件とし、勝率の高い順に最大4名候補選手を選出
皆様からのファン投票結果と監督・選手・メディアの投票を総合して1名新人選手賞を決定します！
≪最終候補選手 男子の部≫
・西大輝（BIPROGY）：6戦5勝1敗
・内野陽太（金沢学院クラブ）：3戦2勝1敗
・松川健大（日立情報通信エンジニアリング）：3戦2勝1敗
・吉田翼（トナミ運輸）：6戦3勝3敗
≪最終候補選手 女子の部≫
・中出すみれ（BIPROGY）：5戦4勝1敗
・平本梨々菜（岐阜Bluvic）：6戦4勝2敗
・青木もえ（ACT SAIKYO）：5戦3勝2敗
・山北眞緒（NTT東日本）：5戦3勝2敗
≪発表≫
投票は3月9日（月）まで受付しています。
発表は、3月11日（水）に、公式HP・SNSにて予定しています。
たくさんの投票お待ちしております！