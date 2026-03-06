京王NEOBANK、春の新規口座開設キャンペーンおよび円定期預金キャンペーンを実施

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：古屋 圭子、以下「京王パスポートクラブ」）と共同で、「京王NEOBANK」における春の新規口座開設キャンペーンおよび円定期預金キャンペーン（以下「本キャンペーン」）を、2026年３月４日（水）から４月30日（木）まで実施します。

春の新規口座開設キャンペーン

キャンペーン期間

2026年３月４日（水）～2026年４月30日（木）

特典

１口座につき3,000円相当のプレゼント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/567_1_b01dba26f3401f4f0301bbfe6f414214.jpg?v=202603070451 ]

条件

下記２点をいずれも満たすこと

・キャンペーン期間中に京王NEOBANK新規口座開設

・キャンペーン期間終了時に円預金残高の合計が３万円以上

特典進呈時期

2026年６月中旬頃（予定）

春の新規口座開設キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。(https://www.keio-passport.co.jp/neobank/campaign/202603/index.html)

春の円定期預金キャンペーン

キャンペーン期間

2026年３月４日（水）～2026年４月30日（木）

特典

特典はすべて京王ポイントで付与されます。

上記特典の合計

条件

キャンペーン期間中、京王NEOBANKの円定期預金１年ものに対象金額以上を新たにお預入れいただき、満期まで保有いただくこと。

※春の円定期預金キャンペーンは１年間の継続を前提としていますが、ポイントは３か月ごとに加算されます。そのため、途中でご解約された場合はその時点までに加算されているポイントで打ち切りとなり、最大ポイントの獲得はできません。

※お１人につき特典の対象は１口のみになり、特典最大額は40,000ポイントです。例えば、100万円以上300万円未満を複数回お預入れいただいた場合でも最大特典は4,000ポイントです。

※こども口座は対象外です。

特典加算時期

３カ月目特典：2026年９月中旬頃（予定）

６カ月目特典：2026年12月中旬頃（予定）

９カ月目特典：2027年３月中旬頃（予定）

満期特典 ：2027年６月中旬頃（予定）

春の円定期預金キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。(https://www.keio-passport.co.jp/neobank/campaign/202603_2/index.html)

京王NEOBANK 概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/567_2_45c813c4ff9d4dd6113a71235b11ee7f.jpg?v=202603070451 ]

ご注意事項- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行と京王パスポートクラブが実施するキャンペーンです。- 本キャンペーンの参加にエントリーは不要です。実際のお取引の有無によって自動的に対象となります。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- 新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。- 本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。- 以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- 上記記載のキャンペーン対象条件を満たさない場合- 京王ポイント加算時点で口座を解約している場合、京王NEOBANK口座に京王パスポートカードの登録をしていない場合、ご登録の京王パスポートカードを解約またはカードが無効、その他口座や京王パスポートカードの登録に異常がある場合- 新規口座開設キャンペーンにおける「こども口座」へのキャッシュバックについては、入金時点で口座を解約している場合、その他「こども口座」に異常がある場合- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合- お客さまの不正行為により住信SBIネット銀行または京王パスポートクラブがキャンペーン対象外と判断した場合住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。「NEOBANK(R)」は住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標第5953666号。「ネオバンク(R)」は住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標第6455993号。以上