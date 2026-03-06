ファン必見！恋リアで話題の鈴木ユリア出演『ゴールデンホイヤー』新CM公開

International Games System CO.,Ltd

スマホゲーム『ゴールデンホイヤー』は、人気恋愛リアリティ番組で一躍注目を集めた鈴木ユリア

（Suzuki Yuria）さんを起用した最新CMを、本日公開しました。

いま注目度急上昇中の彼女が、今回のCMではハツラツとした“応援ガール”として登場。明るく元気な姿で、『ゴールデンホイヤー』の魅力をたっぷりと届けます。

鈴木ユリア出演『ゴールデンホイヤー』最新CMビジュアル。

人気機種が勢揃い！究極の「スマホ遊技場」がここに誕生

『ゴールデンホイヤー』は、台湾のメーカーが開発した本格エンターテインメントアプリです。

最大の魅力は、日本のファンに長年愛されてきた人気パチンコ・パチスロIPの豪華ラインナップ。

スマホの中で、あの名機たちが再び楽しめます。

■ 伝説の人気機種がスマホで蘇る

『海物語』『大工の源さん』『吉宗』『戦国乙女』『黄門ちゃま』『南国育ち』など、ホールでおなじみの人気機種を多数収録。

■ 24時間いつでもプレイ可能

遊技場へ行かなくても、スマートフォン一つで、いつでもどこでも本格的な遊技体験を楽しめます。

■ バラエティ豊かなゲームコンテンツ

パチンコ・スロットだけでなく、ド派手な演出が魅力のフィッシングゲームや、臨場感あふれる競馬ゲーム、さらに麻雀など、多彩なコンテンツを収録。

中でも「競馬」は、リアリティあるレース展開で多くのユーザーから支持を集めています。

『ゴールデンホイヤー』最新CMより。自宅で試合観戦を楽しみながらスマホゲームをプレイする鈴木ユリア。『ゴールデンホイヤー』最新CMより。スマホでゲームをプレイし、当たりの瞬間に思わず笑顔を見せる鈴木ユリア『ゴールデンホイヤー』最新CMのワンシーン。真剣な表情で見つめ合う二人。

鈴木ユリアの「ギャップ萌え」に注目！

公式YouTube『ホイヤーしない？』

ゴールデンホイヤー公式YouTubeチャンネル

『ホイヤーしない？』

こちらの最新CMにも、鈴木ユリアさんが登場。

自宅でくつろぐナチュラルな姿から、熱烈な野球応援まで、

彼女のさまざまな魅力が詰まった内容となっています。

試合のピンチを「パチンコの一発逆転」で吹き飛ばす爽快な演出も見どころ。

今後公開される動画にも出演予定なので、

ぜひチェックしてみてください。

■公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@GoldenHoYeah_JP/videos

■ダウンロードはこちら

https://japaninfluencer.onelink.me/steE/opo9kjwu

『ゴールデンホイヤー』はこちらからダウンロード

■『ゴールデンホイヤー』アプリ概要

タイトル：ゴールデンホイヤー（Golden HoYeah）

ジャンル：パチスロアプリ（スロット、釣り、ボードゲーム等）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

権利表記：(C)International Games System Co., Ltd. 他

※『ゴールデンホイヤー』では、現金を用いた遊戯（ギャンブル）および換金は一切できません。純粋にゲームとしてお楽しみいただくエンターテインメントアプリです。