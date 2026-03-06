ファン必見！恋リアで話題の鈴木ユリア出演『ゴールデンホイヤー』新CM公開
スマホゲーム『ゴールデンホイヤー』は、人気恋愛リアリティ番組で一躍注目を集めた鈴木ユリア
（Suzuki Yuria）さんを起用した最新CMを、本日公開しました。
いま注目度急上昇中の彼女が、今回のCMではハツラツとした“応援ガール”として登場。明るく元気な姿で、『ゴールデンホイヤー』の魅力をたっぷりと届けます。
鈴木ユリア出演『ゴールデンホイヤー』最新CMビジュアル。
人気機種が勢揃い！究極の「スマホ遊技場」がここに誕生
『ゴールデンホイヤー』は、台湾のメーカーが開発した本格エンターテインメントアプリです。
最大の魅力は、日本のファンに長年愛されてきた人気パチンコ・パチスロIPの豪華ラインナップ。
スマホの中で、あの名機たちが再び楽しめます。
■ 伝説の人気機種がスマホで蘇る
『海物語』『大工の源さん』『吉宗』『戦国乙女』『黄門ちゃま』『南国育ち』など、ホールでおなじみの人気機種を多数収録。
■ 24時間いつでもプレイ可能
遊技場へ行かなくても、スマートフォン一つで、いつでもどこでも本格的な遊技体験を楽しめます。
■ バラエティ豊かなゲームコンテンツ
パチンコ・スロットだけでなく、ド派手な演出が魅力のフィッシングゲームや、臨場感あふれる競馬ゲーム、さらに麻雀など、多彩なコンテンツを収録。
中でも「競馬」は、リアリティあるレース展開で多くのユーザーから支持を集めています。
『ゴールデンホイヤー』最新CMより。自宅で試合観戦を楽しみながらスマホゲームをプレイする鈴木ユリア。
『ゴールデンホイヤー』最新CMより。スマホでゲームをプレイし、当たりの瞬間に思わず笑顔を見せる鈴木ユリア
『ゴールデンホイヤー』最新CMのワンシーン。真剣な表情で見つめ合う二人。
鈴木ユリアの「ギャップ萌え」に注目！
公式YouTube『ホイヤーしない？』
ゴールデンホイヤー公式YouTubeチャンネル
『ホイヤーしない？』
こちらの最新CMにも、鈴木ユリアさんが登場。
自宅でくつろぐナチュラルな姿から、熱烈な野球応援まで、
彼女のさまざまな魅力が詰まった内容となっています。
試合のピンチを「パチンコの一発逆転」で吹き飛ばす爽快な演出も見どころ。
今後公開される動画にも出演予定なので、
ぜひチェックしてみてください。
■公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@GoldenHoYeah_JP/videos
■ダウンロードはこちら
https://japaninfluencer.onelink.me/steE/opo9kjwu
『ゴールデンホイヤー』はこちらからダウンロード
■『ゴールデンホイヤー』アプリ概要
タイトル：ゴールデンホイヤー（Golden HoYeah）
ジャンル：パチスロアプリ（スロット、釣り、ボードゲーム等）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
権利表記：(C)International Games System Co., Ltd. 他
※『ゴールデンホイヤー』では、現金を用いた遊戯（ギャンブル）および換金は一切できません。純粋にゲームとしてお楽しみいただくエンターテインメントアプリです。