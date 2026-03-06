第11回国際バイオマス展【春】に出展／3月17日、バイオガス発電のFIT／FIP制度移行と今後の事業性について講演

水ing株式会社

水ing株式会社のグループ会社である水ingエンジニアリング株式会社（社長：須山晃延、本社：東京都港区）は2026年3月17日（火）から19日（木）まで東京ビッグサイトで開催される「第11回国際バイオマス展【春】」に出展します。

当社のメタン発酵システム技術や再生可能エネルギーに関する技術をパネルで紹介するほか、17日にはバイオガス発電における再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）からフィードイン・プレミアム制度（FIP）への移行をテーマとしたセミナーで講演します。

背景

国際バイオマス展は、バイオマス燃料、熱利用技術、発電システム、廃棄物処理設備など、バイオマスエネルギーに関する装置・技術・サービスが一堂に会する専門展示会です。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、バイオマスエネルギーには再生可能エネルギーとしての役割に加え、廃棄物処理や資源循環と一体となった社会実装が求められています。

一方、バイオガス発電を取り巻く制度は、固定価格での売電を前提としたFIT制度から、市場連動型のFIP制度へと移行が進んでおり、発電事業者には新たな収益管理やリスク対応が求められる局面を迎えています。

第11回国際バイオマス展【春】概要

セミナー概要

水ingグループについて

水ing(読み︓すいんぐ)は、「生命の源である『水』を通じていつまでも社会に貢献し続ける『ing』」を経営理念に掲げ、水処理施設（浄水場、下水処理場、汚泥再生処理センター、し尿処理場、民間施設等）の設計・建設から運営、維持管理までをトータルに手掛けています（運転・維持管理の拠点は、国内約300か所）。

“水の先をつくれ。”というブランドメッセージのもと、地域の暮らしの課題に目を向け、安全安心な水環境を提供し続けるとともに、水を通じて、暮らしと街の未来を支えています。

公式WEBサイト :https://www.swing-w.com