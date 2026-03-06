【地球NASAランドセル(R)】道新presents ランドセルマルシェ in 札幌 2026に参加！6/27(土)～28(日)

CHIKYU株式会社

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、日本製の高品質なランドセルを製造するメーカー6社を迎えた2027年度春ご入学向け展示会イベント『道新presents ランドセルマルシェ in 札幌 2026』を6月27日(土)・28日(日)の2日間、札幌市中央区の北海道自治労会館で開催します。

道新presents ランドセルマルシェ in 札幌 2026

2027年春に小学校へ入学するお子さまをお持ちの皆さま。いよいよ本格的に「ラン活（ランドセル活動）」が始まる時期です。

・どのメーカーがいいの？

・実物を背負って比べたい

・混雑した会場で急かされるのは不安…

・札幌市内でアクセスのいい展示会は？

そんな声にお応えするランドセル展示会が、『ランドセルマルシェ』です。

日本製で、機能性にも優れた高品質なランドセルメーカーのみを厳選しています。

沢山のランドセルを実際に手に取り、素材や色、機能を確かめ、ご家族皆さまで楽しみながら納得のいくランドセル選びをしていただけます。

昨年初開催し、2日間で500名以上が来場した人気イベントです。

今年は出展メーカー数が6社に増え、会場規模もパワーアップして札幌駅近くの会場で開催いたします。

【事前予約制】制限時間なし。混雑せず、ゆっくり選べます

本イベントは事前予約制。

しかも滞在時間の制限はありません。

時間に追われることなく、実際に背負って、体感して、親子でじっくり相談していただけます。

また、6メーカーすべて同じ会場ですので、複数メーカーのランドセルを背負ってみた感覚や見た目など比較しながら検討していただくこともできます。

時間の制限なく、落ち着いた環境でランドセル選びができるのは、ランドセルマルシェならではの安心感です！

ご予約は下記よりお願いいたします。

https://randoseru-marche.com/event_schedule/sapporo202606/

【日本製・高品質】ランドセルメーカー6社が集結

ランドセルマルシェは、日本製で機能性にも優れた高品質なランドセルを製造する「生田」「榮伸」「コクホー」「CHIKYU」「フジタ」「萬勇鞄」が、各々ほぼ全種類のランドセルを持ち寄る展示会です。

普段、北海道では直接手に取って検討できない6メーカーが集合します。

メーカー担当者に直接相談しながら、たくさんのランドセルを手に取り、素材や色・機能の確認ができます。

また、会場では予約注文が可能です。

※お支払いはクレジットカード決済のみとなります

※ランドセルは注文生産となりますので、商品のお届けは後日となります

【札幌駅徒歩6～8分】アクセス抜群の好立地マルシェ会場地図

会場は、北海道自治労会館5階 大ホール（札幌市北区北6条西7丁目5）で、JR札幌駅西改札口から徒歩6分・地下鉄南北線さっぽろ駅から徒歩8分の好アクセスな場所です。

また、最寄りが札幌駅ですので、札幌市外からのご来場も大歓迎です。

※会場に専用の駐車場はございません。

公共交通機関または近隣のコインパーキングをご利用ください。

ランドセルマルシェとは

「ランドセルマルシェ」は、新しいランドセルとの出会いをお届けする特別な展示会イベントです。

日本製で、機能性にも優れた高品質なランドセルメーカーのみを厳選してご紹介いたします。

沢山のランドセルを実際に手に取り、素材や色、機能をご確認ください。

ご家族皆さんで楽しみながら納得のいくランドセル選びをサポート致します。



※各会場ではクレジットカード決済のみ、現地にて予約受注が可能です。

※お問い合わせに関しましては、弊社含む、各参加企業まで直接お願いいたします。

地球NASAランドセル(R)とは

https://chikyubag.com/lp/

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

https://chikyubag.com/catalog/

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



CHIKYU株式会社「地球NASAランドセル(R)」



■公式ウェブサイト

https://chikyubag.com/

■地球NASAランドセル(R)のSNS

Instagram https://www.instagram.com/chikyu.nasa/

X https://x.com/ChikyuNasa

LINE https://lin.ee/z18kMSk