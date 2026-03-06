第100回国風盆栽展“親子入選”記念　Wabisabi.jp期間限定キャンペーンを実施

第100回国風盆栽展に親子で入選

株式会社YBB

株式会社YBB（山口県柳井市）の代表取締役である永田壮一と父親で取締役会長の永田公一が、記念すべき第100回国風盆栽展に親子で入選しました。そこで、より多くの人に気軽に盆栽を楽しんでもらいたいという想いから「Wabisabi.jp」の ECサイトにて期間限定の特別キャンペーンを実施します。期間中、ECサイトで侘水景(わびすけ)をご購入いただいたお客様に、専用ミニ盆栽寂州景(さびすけ)を無料でプレゼントいたします。盆栽初心者の方でも手軽に“小さな自然”を楽しめる企画です。

背 景

国風盆栽展は今年100回目を迎えた日本の盆栽文化を象徴する歴史ある展覧会です。今回、当社会長と社長が親子で入選を果たしたことは、自然と向き合う姿勢や美意識が世代を超えて受け継がれていることを示す出来事となりました。

Wabisabi.jpでは侘水景や寂州景といった小さな自然を通じて、日常に「癒し」と「育てる喜び」を届けてきました。侘水景は、盆栽とアクアリウムを融合させた今までにない、新しいインテリア水景で、屋内で自分だけの“庭”を楽しめる商品として評価され、その独自性やデザイン性からグッドアクアリウムデザイン賞2025にて BRONZE Prize を受賞しました。

今回のキャンペーンは親子入選の喜びをお客様と分かち合い、より多くの方に盆栽の魅力を手軽に体験していただきたいという思いから企画したものです。

キャンペーン概要

■ 期 間 2026年3月7日(土)～3月15日(日)

■ 内 容 侘水景(税込12,980円)をご購入の方に、専用ミニ盆栽の寂州景を1点プレゼント

（寂州景:コメツツジ 定価：税込3,960円） ※送料無料

■ 数 量 寂州景がなくなり次第終了

■ 販売サイト https://ybb-wabisabi.jp/(https://ybb-wabisabi.jp/) (Wabisabi.jp ECサイト)

侘水景（わびすけ） 税込12,980円

≪セット内容≫ 本体、エアレーションポンプ(チューブ・ストーン付)、底砂、

ろ過材、天然石、盆栽鉢(鉢底ネット付)、橋板、灯篭フィギュア

寂州景を入れ替えて四季を楽しめる

盆栽とアクアリウムを融合させた「室内庭園」として楽しめるインテリア水景。水の揺らぎと立体的な緑が生み出す奥行きある景観は、日常の空間に静けさと個性を添えます。観賞魚や植物を自分好みに選べるため、初心者でも手軽に「育てる楽しさ」を味わえるのが特徴です。 その独自性とデザイン性が評価され、グッドアクアリウムデザイン賞2025にて BRONZE Prize を受賞しました。屋内で自分だけの『小さな庭』を育てられる新しいスタイルの水景作品です。

寂州景（さびすけ）

コメツツジ、初夏に花が咲きます

侘水景にセットして楽しめる専用ミニ盆栽。コンパクトながら花もの盆栽の魅力を味わえ、侘水景の世界観に自然な彩りと季節感を添えます。盆栽に馴染みのない方でも取り入れやすく、ひとつのミニ盆栽としても楽しめますが、侘水景と組み合わせることで より豊かな小さな自然を楽しめます。

侘水景、寂州景の詳細を見る :https://ybb-wabisabi.jp/wabisuke.html

ECサイト：https://ybb-wabisabi.jp

Instagram：wabisabi.jp_project

Facebook：Wabisabi.jp

Youtube：Wabisabi.jpちゃんねる

会社概要

会社名：株式会社YBB

本社所在地：山口県柳井市新市南3-1

代表取締役：永田壮一

電話番号：0820-23-6838

サイト：https://www.yanai-bb.com