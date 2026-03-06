TeraWatt Technology株式会社

Duncan氏は、APAC、欧州、米国において13カ国以上で事業開発およびパートナーシップ構築を主導してきた、国際ビジネス開発分野のシニアエグゼクティブです。特に、産業用途・モビリティ・インフラ分野におけるカスタム型リチウムイオン電池ソリューションの商業化に長年携わり、多様な規制環境および産業構造下での市場開拓と案件実行に豊富な実績を有しています。

直近ではDurapower Holdingsにおいて、国際事業開発および戦略立案を統括。APAC地域での事業拡大を主導するとともに、港湾向け電池システム案件の受注、EV・船舶・定置型ESS・充電インフラ向けの市場戦略策定、さらにタイにおける1GWh規模の電池組立合弁事業の立ち上げなどを成功に導きました。それ以前にも、Diebold Nixdorf、Wayne Fueling Systems、Cobasys等において、エネルギー・インフラ・蓄電分野の事業開発および戦略アカウントマネジメントを歴任しています。

TeraWattでは、Duncan氏のグローバル市場における実行力、OEMおよび戦略パートナーとの強固なネットワーク、ならびに多地域での事業立ち上げ経験を活かし、国際市場における顧客開拓、パートナーリング、事業拡大を加速してまいります。



【Douglas Duncan氏からのコメント】

TeraWatt Technologyに参画できることを大変光栄に思います。同社は、次世代リチウムイオン電池において卓越した技術力と製造基盤を有し、グローバル市場で大きな成長ポテンシャルを持っています。これまで私が培ってきた国際事業開発の経験を活かし、TeraWattの技術を世界各地の産業用途へと広げていくことに貢献したいと考えています。



【共同創業者兼CEO 緒方 健からのコメント】

Duncan氏を国際事業開発のディレクターとして迎えられることを大変嬉しく思います。電池および産業分野における深い知見と、国際的な事業開発において多くの実行実績を兼ね備えたDuncan氏の参画により、TeraWattのグローバル展開は一層加速すると確信しています。



【TeraWatt Technologyについて】

米国カリフォルニア州に本社を置き、子会社である日本法人において、電気自動車、2輪電気自動車、パワーツール、ドローン、その他陸海空モビリティ等の電動化製品に対応する次世代リチウムイオン電池を開発・製造しています。

会社概要

本社社名：TeraWatt Technology Inc.

代表者：共同創業者兼CEO 緒方健

本社所在地：28 Geary St, Suite 650, San Francisco, CA 94108, United States

創業：2020年1月

日本法人社名：TeraWatt Technology株式会社

代表者：代表取締役 緒方健

所在地：神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地3

設立：2019年12月

URL：https://www.terawatt-technology.com/ja/home