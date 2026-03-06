株式会社松尾研究所、商工組合中央金庫とパートナーシップを締結し、中小企業のAI活用を推進

株式会社松尾研究所

株式会社松尾研究所（本社：東京都文京区、代表取締役：川上登福、以下「松尾研究所」）は、株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根正裕、以下「商工中金」）と、AI利活用を通じて日本の中小企業の成長支援を推進することを目的とした基本合意を締結しました。

本合意は、単発的なプロジェクト連携にとどまらず、継続的なパートナーシップのもとで中小企業のAI活用を本格的に推進していく枠組みを構築するものです。本取り組みを通じ、日本の中小企業経済圏の生産性向上と競争力強化に取り組みます。

背景

日本の中小企業は、人材不足や生産性の停滞、デジタル活用の遅れといった構造的課題に直面しています。生成AIをはじめとする技術革新が急速に進展する中、AIの活用は単なる業務効率化の手段ではなく、持続的な成長を支える経営基盤へと位置づけが変わりつつあります。

AIの活用は、ツールの選定やシステム実装にとどまるものではありません。経営戦略との整合、業務プロセスの再設計、データ基盤の整備、人材育成までを含めた中長期的な取り組みが不可欠です。部分最適なツール導入では効果が限定的に終わる可能性も高く、AIを企業の競争力として「資産化」する経営的な視点が求められています。

松尾研究所は、東京大学大学院工学系研究科松尾・岩澤研究室とビジョンを共有し、大学・企業・スタートアップによる産学共創のエコシステムを実現することを目指し誕生した企業です。アカデミアから生み出される研究成果・技術の「開発・実装」を行い、AIの社会実装に取り組んでいます。

一方、商工中金は、“集めて・つなげて・価値を創る”を長期戦略の中核に据え、“主役である中小企業を支える「プロデューサー」として、中小企業経済圏の確立・活性化を通じ、圏の参加者の価値向上に貢献する”ことを目指しています。

両者は、商工中金が有する全国の中小企業ネットワークと、松尾研究所のAI開発・実装力を掛け合わせることで、中小企業の課題解決に資する実効性の高いAI利活用基盤を構築できるとの認識で一致し、本基本合意の締結に至りました。本基本合意は、日本全国の中小企業のAI活用を本格的に推進するための、継続的なパートナーシップの第一歩となります。

提携内容について

本基本合意のもと、商工中金と松尾研究所は、「日本の中小企業にAI利活用を通じた持続的な価値創出を実現する」という共通ビジョンのもと、先端技術と全国規模の企業ネットワークを掛け合わせた実践的な共創モデルを構築してまいります。

具体的には、商工中金が有する中小企業経済圏に参画する多様な企業・団体に対し、経営課題に直結するAI活用戦略の設計支援、データ基盤整備、業務高度化支援などを段階的に展開していきます。

また、個社単位の支援にとどまらず、経済圏内でのデータ利活用や企業間連携を促進する仕組みづくりを通じて、地域全体の生産性向上と競争力強化を目指します。

これらの取り組みを通じて、AIを一過性の施策として導入するのではなく、中小企業が継続的に価値を生み出せる体制へと転換する支援基盤を構築してまいります。

共同研究・共同開発をご検討の皆さまへ

松尾研究所では、アカデミアの研究知見を基盤に、戦略設計から開発・実装、人材育成までを一気通貫でご支援しています。AIを活用した新規事業創出、既存事業の変革、生成AIの業務実装、AIプロダクトの共同開発などをご検討の企業様は、ぜひお問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら

https://matsuo-institute.com/contact/

会社概要

株式会社松尾研究所

代表取締役：川上 登福

所在地：東京都文京区本郷4丁目1-4 10F

設立：2020年2月

事業内容：AIソリューションの開発事業、AI教育事業

https://matsuo-institute.com/

株式会社商工組合中央金庫

代表取締役社長：関根 正裕

所在地：東京都中央区八重洲二丁目10番17号

創立：1936年10月

事業内容：中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務

https://www.shokochukin.co.jp

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社松尾研究所 広報担当 pr@matsuo-institute.com