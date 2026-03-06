「mojojojo フィギュアマスコット KENELE BLACK COLLECTION」7月に発売決定＆ECサイトにて予約受付スタート
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が運営するカプセルトイ専門店・KENELE STAND（ケンエレスタンド）は、昨年の5周年企画の際に発売した直営店舗限定カラーに続き、「mojojojo フィギュアマスコット KENELE BLACK COLLECTION」を2026年7月に発売することが決定いたしました。
KENELE LIMITED COLORは、ケンエレスタンド5周年という節目を記念して展開された特別仕様であり、アニバーサリーイヤーを象徴するアイテムのひとつです。
「mojojojo フィギュアマスコット Vol.3」、「モールミュータント フィギュアコレクション Vol.3 モルルフレンズ」、「山崎若菜 THE DRAGON & WIZARD フィギュアコレクション」、 「ボデーモン フィギュアコレクション」、「The TOMODACHI!フィギュアコレクション 第3弾」の全5製品を発売いたしました。
「mojojojo」シリーズは、昨年の「Yahoo!検索大賞2025」ネクストブレイクカテゴリーに選出されたほか、六本木ミュージアムにて開催された「ガチャガチャ展 in 六本木」内の“ガチャガチャ展大賞”にてフィギュア部門賞を受賞するなど、注目を集めています。
今回新たに発売する「mojojojo フィギュアマスコット KENELE BLACK COLLECTION」は、ブラックカラー仕様。
販売店舗は、直営店舗であるケンエレスタンド全国14店舗、ケンエレブンシツ（御茶ノ水）、ケンエレラグーン（催事）にて、2026年7月に販売いたします。
また、ケンエレファント公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」：（https://info.kenelephant.co.jp/40Jn1Mi）では予約受付を開始いたしました。
KENELE STANDでは、今後もアーティストとのコラボレーションや直営店舗限定アイテムを展開し、来るたびに新しい出会いがあるカプセルトイの世界を届けてまいります。
【「mojojojo フィギュアマスコット KENELE BLACK COLLECTION」 概要】
種類：全4種（nicky / BLK、you never know / BLK、cherry on top / BLK、betty / BLK）
発売時期：2026年7月予定
価格：カプセルトイ/1個500円（税込）、ブラインドBOX/1個550円（税込）
販売店舗：ケンエレスタンド、ケンエレブンシツ（御茶ノ水）、ケンエレラグーン（催事）
予約：
公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」：https://info.kenelephant.co.jp/40Jn1Mi
クレジット表記：(C)mojojojo
※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。
※直営店舗でのご購入は混雑が予想されます為、発売方法はケンエレスタンド公式SNSより追ってお知らせいたします。
※ケンエレラグーン（催事）の開催地情報は、ケンエレスタンド公式SNSをご確認ください。
【KENELE STAND／ケンエレスタンド 概要】
KENELE STANDは、ケンエレファントのミニチュアをメインに、コレクターに向けた、コレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。
＜常設店舗 一覧＞
・ケンエレスタンド 秋葉原店・ケンエレスタンド 新橋店
・ケンエレスタンドエキュート 上野店/上野ランド・ケンエレスタンド Echika fit上野店
・ケンエレスタンド 札幌ステラプレイス店・ケンエレスタンド 名古屋駅店
・ケンエレスタンド 名古屋伏見店・ケンエレスタンド 横浜赤レンガ倉庫店
・ケンエレスタンド 新横浜駅店・ケンエレスタンド Echika fit 東京店
・ケンエレスタンド 八重北店・ケンエレスタンド ASTY京都 八条東口店
・ケンエレスタンド シャポー市川店
・ケンエレスタンド なんばパークス店（2026年4月1日OPEN!）
※ケンエレポート 羽田空港店・・・こちらは無人店舗となります。
【株式会社ケンエレファントについて】
・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ
・代表取締役社長：石山 健三
・設立：2000年2月9日
・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか
・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp
