マゼックス、スマート草刈機「タウラス80E」・次世代スピードスプレーヤー「アリエス300N」で、NTTドコモビジネスのNetwork-RTK連携を本格化

株式会社マゼックスタウラス80Eアリエス300N

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉野 弘晃、以下、マゼックス）は、ALLYNAVのスマート草刈機「タウラス80E」および次世代スピードスプレーヤー「アリエス300N」において、NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社）が提供する「docomo IoT 高精度GNSS位置情報サービス（Network-RTK方式）」との連携を本格展開します。

本連携により、GNSS単独による自動運転に対し、Network-RTKの補正情報を活用してセンチメートル級測位を行うことで、走行ラインの再現性や作業品質の安定化を支援します。

Network-RTKは、利用者側での基準点（RTK基地局）設置が不要で、手軽に高精度測位を利用できる点が特長です。

■背景：現場の安全・継続運用を「精度」で支える

法面・湿地・荒地などの草刈り作業は、飛び石や転倒、炎天下作業などのリスクを伴い、人手不足や高齢化の進行と相まって継続的な負担が課題となっています。果樹園等の散布作業でも、走行ラインや散布の重なり・ムラを抑えるため、より高精度な自動走行が求められています。

マゼックスは、リモコン操作と自動運転で危険作業の省力化・安全性向上を目指す「タウラス80E」、およびGNSSナビゲーションと自律走行を統合し、センチメートル級の経路精度を目指す果樹園用散布ロボット「アリエス300N」の提供を通じ、現場起点のスマート農業を推進してきました。

このたび、検証段階の協力関係を踏まえ、Network-RTK連携を本格連携として展開します。

■連携のポイント

1）RTK基地局が不要：場所を問わず高精度運用を後押し

「docomo IoT 高精度GNSS位置情報サービス」は、Network-RTK方式で必要となる位置補正情報を配信するサービスです。国土地理院の電子基準点と株式会社NTTドコモ（以下 ドコモ）の独自の基準点を活用し、広域での利用に対応します。自営の基準点設置が不要なため、手軽に高精度測位を利用できます。

2）センチメートル級測位を活用し、精密な自動運転へ

Network-RTKの補正情報により、走行ラインの再現性、作業の重なり管理、狭小部や曲線が多い現場でのルート追従性など、現場で効く精密さの向上を支援します。

※測位精度は、周辺環境・受信状況・サービス提供条件等により変動します。

3）役割分担：マゼックスは「現場機体」、ドコモは「測位の基盤」 マゼックスは現場機体（草刈・散布）と運用提案を、ドコモ側はNetwork-RTKの補正情報配信という測位基盤を提供し、スマート農業の実装を共同で後押しします。

■ご利用条件

・同サービスの利用には、docomo IoT 高精度GNSS位置情報サービスの契約（ID発行等）が必要です。

・タウラス80E／アリエス300Nは、Network-RTKの補正情報を取り込む受信・連携機能を標準搭載しており、別途GNSS受信機をご用意いただく必要はありません。

・通信回線（例：モバイルデータ通信）の準備が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

■対象製品概要

・スマート草刈機「タウラス80E」：リモコン操作と自動運転で、法面・湿地・荒地の草刈り作業を省力化し、安全性向上を支援。

・次世代スピードスプレーヤー「アリエス300N」：GNSSナビゲーション／自律走行／障害物回避等を統合し、均一で安定した散布を支援。最大30度の傾斜地での旋回・傾斜運転が可能。

■今後の展開

今後は、草刈り・散布それぞれの現場課題（安全対策、省力化、作業品質の平準化）に対し、Network-RTK連携を軸に、共同デモ、導入事例発信、販売店向け説明会などを順次展開し、導入から運用立ち上げまでの支援を強化してまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マゼックス

担当：グループ事業推進室

TEL：072-960-3221

E-mail：company@mazex.jp

Web：https://mazex.jp

■会社概要

社名：株式会社マゼックス

代表者：吉野 弘晃

所在地：〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理、操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等