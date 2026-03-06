沖縄から「エルレキオ」が高輪に来る。ニュウマン高輪の「LOOPS」が、世界で活躍するトップバーテンダーとともに新しいリキッドカルチャーを発信するイベント「INTERLOOP」、Vol.3の開催が決定。

株式会社イートクリエーター

「TAKANAWA GATEWAY CITY」の商業施設「NEWoMan TAKANAWA」内のLUFTBAUM（ルフトバウム）エリアにあるコーヒー・バー＆ラウンジ「LOOPS（ループス）」が始動した、世界で活躍するトップバーテンダーとともに新しいリキッドカルチャーを発信するイベント「INTERLOOP（インターループ）」。高輪ゲートウェイという新しい都市の玄関口に、世界で活躍するトップバーテンダーたちが次々と集う「INTERLOOP」では、ゲストバーテンダーがこのイベントのために考案したオリジナルカクテルや、フードとカクテルのペアリングを、ホテルロビーのようなLOOPSの空間で音楽と共にお楽しみいただけます。

Asias 50 Best Bars に選出された、熊本の「夜香木」のバーテンダー木場進哉氏、カクテルバー＆スタジオ「Quarter Room」のオーナーを務めるトップバーテンダー 野村空人氏に続いて、2026年3月20日(金)からスタートするVol.3では、沖縄「El Lequio（エルレキオ）」の遠藤日葉里氏をゲストに迎え、日本の四季が生んだ六種の和素材を使用したジャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉を使った、ここだけの特別なカクテルとペアリングフードをご用意します。会期スタート前日の3月19日(木)には 遠藤氏をゲストに迎えたイベントを開催。さらに、3月26日(木)にはDJイベントの開催も予定しています。



※遠藤氏によるオリジナルカクテルの一部は、4月1日(水)までの会期中、引き続き提供いたします。





■ オリジナルカクテル／ペアリングフード

「太陽のジントニック」

（ROKU〈六〉、ワカタイ、オレンジ、マテ茶、トニック）

「美ら海サラダ」

（ROKU〈六〉、美ら海ラム、スイカ、パイナップル、バジル、スピルリナ）

「サクラ・デ・ファミリア」

（ROKU〈六〉 SAKURA BLOOM EDITON、グレープフルーツ、はちみつ、ソーテルヌ、チーズフォーム、炭酸）

「ハモンセラーノ／ルッコラ／ヒハツ」

生ハムの塩味に、ほろ苦いルッコラのドレッシング、ヒハツの香りをまとった甘じょっぱい胡桃と、シークワーサーの爽やかな香りを合わせました。カクテルの甘みと桜のニュアンスを引き立てる軽やかな一皿です。



「INTERLOOP」は、カクテルを愛する人も、まだその世界を知らない人も、誰もが気軽に「バー」という文化に触れ、自分らしい愉しみ方を見つけるためのひらかれた場所です。カクテルを通じて、人がつながり、“これからのリキッドカルチャー”が高輪からゆるやかに息づいていく。そんな循環が生まれることを願っています。



カクテル、音楽、そしてクリエイティビティが溶け合う、ここでしか味わえない感性が交わる時間をお楽しみください。





■イベント概要

INTERLOOP Vol.3 Collaboration with 「SUNTORY ROKU GIN」



会期：2026年3月20日(金) ～4月1日(水)

会場：LOOPS（東京都港区高輪2丁目21番1号 高輪ゲートウェイシティ LUFTBAUM 28階）



ゲストバーテンダー：「El Lequio」 遠藤日葉里氏

https://www.instagram.com/hiyori_yeaaa/

https://www.instagram.com/el_lequio_okinawa/



＜ゲストバーテンダーイベント＞：2026年3月19日(木) 18:00～23:00

※開催時間は変更になる可能性があります。



チケット：事前チケット 1,500円（1ドリンク＋シークレットなノベルティー付）

提供内容：遠藤日葉里氏によるスペシャルカクテル ほか



チケット申込ページ：

https://interloop.peatix.com/view



＜DJイベント＞：2026年3月26日(木) 開催予定

※詳細は後日、INTERLOOP特設サイト、LOOPS Instagramでお知らせします。





特設サイト：

https://loops-tgw.com



LOOPS Instagram：

https://www.instagram.com/loops_tgw/



コラボレーション：サントリー ROKU〈六〉

主催：株式会社イートクリエーター



■プロフィール

遠藤 日葉里（Hiyori Endo）

El Lequio / Bartender



埼玉県出身。15歳からアジア、ヨーロッパを中心に世界10カ国を旅し、多様な文化に触れる。高校卒業後は沖縄へ移住。「El Lequio」のバーテンダーに憧れ、2022年SG Groupに入社。沖縄ならではの食材や文化を取り入れたクリエイティブなカクテルを生み出すことを得意としている。CAMPARI RED HANDS APAC 2025の日本大会では3位に入賞し、今注目の若手女性バーテンダーのひとりである。



■株式会社イートクリエーターについて



これまでにない新しいアプローチで次世代の食文化創造に挑戦を続ける、フード・インキュベーター。食とフードホスピタリティの分野で、さまざまなパートナーとともに文化とコンテンツ、そして仕組みをつくること。そのために、各分野で活躍する新進気鋭のシェフを当社スタッフに揃え、場所、ビジネスへの投資と育成、価値観の提案をしている。 平和不動産との店舗開発事業「日本橋兜町・茅場町再活性化プロジェクト」をはじめ、東急不動産とともに設立した次世代に向けた新しい食文化づくりに挑戦するプラットフォーム「日本食品総合研究所」、シェフを主体としたコミュニティと企業や団体をシームレスに繋ぎ、社会に新しい価値や創造物を生み出す「Social Kitchen TORANOMON」など、幅広い事例と実績がある。



＜会社概要＞

社名：株式会社イートクリエーター

設立：2019年1月

代表：代表取締役 永砂 智史

所在地：東京都中央区日本橋兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F

資本金：1億円

事業内容：飲食業態の企画・開発・運営、研究開発・インキュベーション、食のリテラシー向上に関わる業務

公式HP ：https://www.ec-corp.jp/



