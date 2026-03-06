舞鶴市、4月の京都府知事選挙から一部投票所の閉鎖時刻を繰り上げ

舞鶴市

令和8年4月5日（日）執行予定の京都府知事選挙より、市内58カ所のうち15カ所の当日投票所において、閉鎖時刻を午後6時または午後7時に繰り上げます。

舞鶴市選挙管理委員会は、令和8年4月5日に予定されている京都府知事選挙から、一部の当日投票所の閉鎖時刻を繰り上げ、午後6時または午後7時に変更することを決定しました。

舞鶴市では平成10年以来、当日投票所の閉鎖時刻を午後8時としてきましたが、近年は期日前投票制度の定着により、当日夜間帯の投票者数が減少傾向にあります 。また、投票所の運営に協力していただいている自治会等から、高齢化により従事者の確保の困難さや、長時間の従事による負担を指摘する声が寄せられていました。

これらの状況や投開票事務の効率化を踏まえた上で、対象地域の皆様から直接意見を伺い、要望のあった地域において閉鎖時刻の繰り上げを実施します。

■対象となる投票所

市街地以外の周辺地域のうち、当日夜間（午後6時～午後8時）の投票者数が10人以下となっている一部の投票所が対象です ・全投票所：58カ所 ・繰り上げ対象：15カ所



（実施の目的）

投票機会の確保と周知

- 従事者の負担軽減 自治会からの要望を踏まえ、投票管理者や立会人等の負担軽減を図ります 。- 開票作業の迅速化 投票時間の短縮により開票作業の開始を早めることができ、市民の皆様へより早く結果をお知らせすることが可能となります。

閉鎖時刻を繰り上げた場合でも、期日前投票期間中は市役所や西支所、加佐分室のほか、市街地のショッピングセンター等に投票所を開設し、投票機会の確保に努めてまいります。

また、本変更による混乱を防ぐため、投票所入場券への記載や自治会回覧、メール配信等を通じて周知を徹底します。

なお、近隣の北部4市2町においては、既に一部の投票所で同様の取り組みが実施されています。