【山崎実業 新商品のお知らせ】 使わない時はスリムに収納できる水切りラックや、スリムな携帯用ピルケースなど、新商品が発売になりました。
シンク上スリム水切りラック タワー シリコーントレー付き
■使わない時はスリムに収納できる水切りラック
シンクに渡して使えるスリム設計で場所を取らないシリコーントレー付きの水切りラックです。
可動式のバーを立てることで、ジャグボトルやまな板、お皿などを立てて乾かせます。
シリコーン製のトレーには、お箸や小物の水切りに最適で、取り外し可能なのでお手入れも簡単です。
密閉スリムピルケース タワー
■スリムな携帯用ピルケース
錠剤をシートごと収納できる、パッキン付きで密閉性にも優れているスリムなピルケースです。
絆創膏や細かなアイテムの収納にも便利で、バッグのポケットにもスッキリ収まります。
トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー
■洗面アメニティなどを隠して収納！トレー付きの引き出しケース
洗面まわりのアメニティグッズやドリンクまわりの小物をすっきり隠して収納できる、スチール製の引き出し式ケースです。
本体天板はフチ付きで、トレーのように安心して小物を置ける仕様です。
引き出し内は、付属の可動式マグネット仕切りで整理しやすく、取り出しもスムーズです。
宿泊施設や店舗をはじめ、ご自宅やオフィスでもホテルライクな空間を演出できます。
角度が調節できる壁付けスマホホルダー タワー
■見たい角度に調節できる！壁付けスマホホルダー
ホルダー部分にネオジムマグネットが内蔵されているので、マグネットがつくスマートフォンやMagSafe対応ケースなどを、壁面に貼り付けられるスマホホルダーです。
ホルダーは、上下・左右・斜めと首振り可能で、スマートフォンをお好みの角度に調節でき、ホルダーに貼り付けたまま充電が可能です。
設置跡が目立ちにくい付属の石こうボードピンで取り付けベースを設置し、本体をベースに差し込むだけなので取り付けも簡単です。
ベッド周りやパウダールーム、デスク周りなど、さまざまな場所で活躍します。
石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付け可能です。
※充電機能はございません。
マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm
■軽量で割れない！樹脂製の小さなマグネット丸型ミラー
手狭なバスルームでもコンパクトに設置できる、直径約23cmのマグネット丸型バスルームミラーです。
厚さ6mmの樹脂製で、ゆがみにくく衝撃にも強い仕様です。
マグネットでお好みの場所に簡単に設置でき、フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。
曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 42cm
■軽量で割れない！樹脂製のマグネット丸型ミラー
バスルームに簡単に設置できる、直径約42cmのマグネット丸型バスルームミラーです。
厚さ6mmの樹脂製で、ゆがみにくく衝撃にも強い仕様です。
マグネットでお好みの場所に簡単に設置でき、フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。
曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
