コールマン、「真空断熱スポーツボトル」を新発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下コールマン）は、内びんにセラミック塗膜加工を施したスポーツにも最適な保冷ボトル「真空断熱スポーツボトル」シリーズの3モデルを2026年4月以降順次発売します。

■内びんにセラミック塗膜加工 スポーツ飲料対応の大容量モデル左から）「1.8L」、「1.1L」、「710ml」の3モデル ※画像は「ライムイエロー」カラー

「真空断熱スポーツボトル」シリーズは、ボトル内びんの表面に、酸やアルカリに強いセラミック塗膜加工を施しているので、スポーツドリンクを入れることができます。サイズは「1.8L」、「1.1L」、「710ml」の3モデルで、いずれも大容量です。

また、セラミック塗膜加工により、金属臭を感じることなく、快適にご使用いただけます。

セラミック塗膜加工でスポーツ飲料もOK

■すぐ飲めて、すぐ持ち運べる。お手入れもカンタン。

「真空断熱スポーツボトル」シリーズは、ワンタッチオープンの飲み口なので、開閉が楽なのが特長です。ボタンを押すだけでふたが自動で開くので、スポーツやトレーニングの合間でもストレスなくすぐに水分補給をすることができます。飲み口に直接触らずに開閉が行えるため、スポーツ中でも常に清潔な状態をキープすることができます。

ハンドルが付いているので、指に掛けて手軽に持ち運ぶこともでき、バッグパックやかばんからすぐに取り出すこともできます。スポーツアイテムなど他に荷物があるときにも便利です。誤作動でフタが開くのを防ぐロック機能付きなので、バックパックなどに入れて持ち運ぶ際も、中身がこぼれる心配もなく安心です。

また、ステンレス製で耐久性も高く、食洗器で丸洗いも可能なので、お手入れも簡単です。

左）ワンタッチオープン気軽にすぐ飲める 中央）誤作動を防ぐロック機能付きでバックパックに入れても安心 右）ハンドル付きで持ち運びも便利

■真空断熱構造で高い保冷力を発揮

「真空断熱スポーツボトル」シリーズは、真空断熱構造で保冷力が優れています。ボトル内外の熱移動を遮断する構造になっているため、冷たい飲み物を入れた際、結露ができることもなく、暑い夏にも活躍します。

〈保冷比較〉 「真空断熱スポーツボトル」シリーズ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32148/table/294_1_fcae27c43cf73eb254eb07640fbd034f.jpg?v=202603070451 ]

※4℃の水を入れて、室温（20℃）で放置した場合

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/2026-Coleman-SportsBottle.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

