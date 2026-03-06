ライフソリューションブランドKEYUCA（ケユカ）千葉県習志野市「イオンモール津田沼South店」3月18日グランドオープン

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、「KEYUCA イオンモール津田沼South店」（千葉県習志野市）を2026年3月18日（水）に新規オープンいたします。開店を記念し、 KEYUCA イオンモール津田沼South店でオープニングフェアを開催します。

「KEYUCA イオンモール津田沼South店」は、2026年3月18日（水）にグランドオープンする津田沼の新たなランドマーク「イオンモール津田沼South」4階に出店。取扱アイテムは、キッチン雑貨、食器、バス用品、ベビー・キッズ、服飾雑貨とアパレル です。

開店を記念し、店頭でオープニングフェアを開催します。2026年3月16日（月）※～3月29日（日）の期間、全品ケユカポイント10倍。さらに、2,200円以上ご購入で先着400名様にノベルティをプレゼント。ぜひこの機会にご利用くださいませ。

皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

※3月16日（月）は、プレオープンとなります。

＜ショップ情報＞

■KEYUCA イオンモール津田沼South店

店舗：KEYUCA イオンモール津田沼South店

住所：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1丁目10-30 イオンモール津田沼South 4階

TEL：047-405-9181

営業時間：10：00～21：00

取扱品：雑貨・アパレル

イオンモール津田沼South 公式サイト：https://www.aeon.jp/sc/tsudanuma/south/

駐車場情報：お買い物金額による割引はありません。

詳しくは、イオンモール津田沼Nouth ＆ South のアクセスガイド(https://www.aeon.jp/sc/tsudanuma/access/parking.html)をご覧ください。

＜おすすめ＞

メディアで何度も取り上げられ、累計販売台数100万台を突破した「KEYUCA両開ダストボックス」や、シリーズ累計販売数9万個以上を突破した機能性抜群「N撥水ライトシェルリュックM」、食卓の上はもちろん、洗面などの水回りでも安心して使える累計販売台数62万個の「Moi コンパクトティッシュケース」など、便利で機能的な商品が目白押しです。

さらに、花の色をテーマにした「抗菌防臭Flowerフェイスタオル」など、この時期のギフトにおすすめのアイテムも取り揃えています。

＜「ケユカ公式アプリ」のご案内＞

お得なセール情報やキャンペーンなどの最新情報をいち早くお届 けいたします。さらにご購入金額に応じてケユカポイントを付与 しており、1ポイント1円からご利用いただけます。

ケユカ公式アプリ：

https://www.keyuca.com/shopping/user_data/keyuca_app.php(https://www.keyuca.com/shopping/user_data/keyuca_app.php)

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp