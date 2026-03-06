飲食店3店舗経営のはるな愛、ゆきぽよに真剣助言「飲食って本気で大変」…従業員に裏切られた過去も明かす　小島瑠璃子「仕事辞めてついてきてほしい」20年来の親友マネージャーと二人三脚でお茶事業

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#3を2026年3月5日（木）夜11時より、放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”です。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務めます。

■飲食店3店舗経営のはるな愛「スナックやった方がいい」ゆきぽよに真剣助言

ゆきぽよ「辛い時も一番すぐに助けてくれた」、はるな愛との意外な関係性を明かす

3月5日（木）放送#3では、衣類147点を含む“今売れる資産”の売却益と貯金を合わせた390万円で、母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよが、飲食のリアルを学ぶため、長年飲食店を経営しているタレント・はるな愛のもとを訪れます。

今回ゆきぽよが向かったのは、はるな愛が経営する世田谷区八幡山のお好み焼き・鉄板酒場『どろ』。ゆきぽよは「私が芸能界に入る前から可愛がっていただいている」と実はプライベートでも親交があると言い、「辛い時も一番すぐに助けてくれた」と、はるな愛との関係性を明かします。店内を見学しながら、リアルな経営を学んだゆきぽよでしたが、見学後、飲食店を3店舗経営するはるな愛が「正直に言っていい？」と切り出し、経営者としての率直な意見を語ります。

はるな愛は「フィリピンレストランは在庫をすごく抱えるよ」と現実を突きつけ、仕入れやお酒の種類など、幅広い客層に対応する難しさを説明。その上で「スナックやった方がいいと思う」と提案し、「飲食からスタートしたら、すごい大変になる」「お母さんも『想像と違った』ってなってくると思う。飲食って本気で大変だから」と、“昼はフィリピン料理、夜はスナック”という現実的なプランを提示しました。さらに、「お母さんに店を出してあげたい熱意はあるかもしれないけど、お母さんは『辞めたい』って娘に言いにくいと思う」とゆきぽよの母を慮り、「今マイナスを背負わなくていい、売り上げがしっかり立つやり方を考えた方がいい」と、資金規模に見合った戦略を勧めました。

また、「従業員が売り上げを黙って盗っていたり、全部持って逃げたり、そんなの山ほどあったよ」と、自身の苦い経験も明かすなど、はるな愛が語る経営のリアルに、スタジオの小島も「愛情もあるし、経験している先輩の言葉だから重みもある」と深く頷きました。理想だけでは乗り越えられない現実を突きつけられたゆきぽよは、果たしてどんな結論を出したのか...？

【動画】大好きだった従業員が裏切り行為 はるな愛の飲食店で起きた悲劇(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2029781591996911877)

■小島瑠璃子「仕事辞めてついてきてほしい」、20年来の親友マネージャーと二人三脚でお茶事業

夫の一周忌を迎え今後の展望を語る「人を幸せにできれば事業も大きくなる」

また、番組後半では、小島の“人生再スタート”にも密着。東京・赤坂で期間限定のお茶専門店をオープンする前日と当日の舞台裏が描かれました。

小島は、店舗準備の中で「最初、誰かと協業で店をやろうと思ったんですけど、全部自分たちでやる覚悟の方が、学びが多いというアドバイスをいただいた」と語り、ゼロから自分たちの手で立ち上げる道を選択。さらに、「予約サイトの構築から、全部私がやった」「Excelで原価計算して、大体の粗利は見えてます」と、起業家としてのリアルを赤裸々に明かします。

そして、そんな挑戦を支えているのが、小学生の頃から20年以上の付き合いだという女性マネージャー。小島は、夫が亡くなってから2か月後ほどのタイミングで、実家近くの遊歩道に呼び出し、「今はかなりしんどい状態だけど、絶対にもう1回、芸能も事業も頑張るから一緒についてきてほしい。仕事辞めてくれないか？」と相談したと振り返ります。マネージャーはその場で「OK」を出し、最短で退職して小島のもとへ。小島は「お茶の事業も一緒にやってる」「相方みたいな感じ」と、二人三脚で進む現在を語りました。

密着の終盤では、期間限定店舗の営業を終えた小島が静かに胸中を吐露する場面も。「この期間限定店舗が終わった後が、夫の命日。一周忌なんですね」と語ると、「これから人生をかけてやっていこうと思うことで、一つ”かたち”になって、お客さんにも喜んでもらえた」「心の底からホッとしました」と達成感を滲ませました。

また、マネージャーとの反省会では、これからの事業について「儲からなきゃいけない、稼がなきゃいけないのは会社だから当然だけど、社会全体が良くなる、人を幸せにするっていうことを、真っ直ぐ追い求めればいい」と語った小島。「私がすごくお茶に助けられたっていうのがあるからこそ、それを感じる人を増やして、人を幸せにできれば、結果事業も大きくなる。一旦信じてやってみるわ」と、未来への決意を語りました。本放送は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

【動画】こじるり 幼馴染のマネージャーと二人三脚で人生再スタート 夫の一周忌を迎え、今後の展望を語る(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2029782237861007748)

■「ABEMA」オリジナル特別番組『資産、全部売ってみた』（全3話）番組概要

#3無料見逃し配信URL：https://abema.go.link/9NftD(https://abema.go.link/9NftD)

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

#1無料見逃し配信：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p1

#2無料見逃し配信：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p2

MC：小島瑠璃子、吉村崇（平成ノブシコブシ）

ゲスト：ゆきぽよ、はるな愛、マギー審司

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

