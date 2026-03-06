「2026年QDELの最新市場動向と量産化競争」と題して、沖為工作室合同会社 Founder&CEO 沖本 真也氏によるセミナーを2026年4月21日(火)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

【次世代ディスプレイ覇権の分水嶺】


2026年QDELの最新市場動向と量産化競争


～QDEL（量子ドット自発光ディスプレイ）の勝者は誰か、日本企業の勝ち筋を読む～


沖為工作室合同会社　Founder&CEO　沖本　真也　氏



２０２６年４月２１日（火）　午後２時～５時



■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



ディスプレイ産業は今、OLED（有機EL）に続く次世代技術として期待される「QDEL（量子ドット自発光ディスプレイ）」が、研究開発中心の段階から、量産化と市場投入を見据えた実装フェーズへと移行しつつあります。


本セミナーでは、QDELの技術進展に加え、国内外メーカーの投資動向、材料・装置サプライチェーンの変化、環境規制への対応、そして2030年に向けた市場シナリオを多角的に整理します。 特に、青色材料の耐久性向上やカドミウムフリー化、製造プロセスの最適化といった主要テーマについては、業界全体で技術革新が進む領域として、近年の改善トレンドや有望なアプローチを紹介します。


青色QDは難易度が高い一方で、世界中の材料メーカーが革新的な技術を生み出しつつある分野でもあり、日本企業の装置・材料技術との親和性が高い“成長領域”として注目されています。本セミナーでは、こうした最新動向を踏まえ、事業戦略に活かせる視点を提供します。


受講者は、QDEL量産化に向けた技術・市場の最新動向を体系的に把握し、自社の事業戦略や投資判断に直結する示唆を得ることができます。



第1部：ディスプレイ産業の地殻変動とQDELの市場ポテンシャル


　・なぜ今、OLEDではなく「QDEL」なのか？：


　　主要プレイヤーの投資動向分析


　・韓国・中国メーカーのQDEL戦略と日本企業への影響


　・OLED、マイクロLEDとの相関から見る市場期待


　・2026年～2030年の市場普及ロードマップ：


　　テレビ、車載、ITデバイスへの浸透シナリオ



第2部：QDEL実用化に向けた「3大技術課題」のビジネス的解決策


　・【青色材料】寿命克服へのアプローチと、サプライヤー選定の鍵


　・【カドミレス化】環境規制（RoHS）を勝ち抜くためのグローバル


　　　　　　　　　　供給網の構築


　・【コスト構造】印刷プロセス採用による製造コスト激変と利益


　　　　　　　　　モデルの再構築



第3部：日本企業の勝ち筋： 狙うべき「高付加価値コンポーネント」領域


　・日本企業が強みを持つ「精密加工・材料・装置」の三領域が、


　　QDEL量産化における競争優位を形成


　・周辺部材（バリアフィルム、封止材、レジスト）


　・「インクジェット・ドライエッチング」技術や「フォトリソグラフィ法


　　によるパターニング」の親和性


　・海外QDメーカーとの戦略的提携・共同開発（試作評価）の具体的進め方


　・経済安全保障とQDEL



第4部：2030年に向けた事業ポートフォリオの再定義


　・フィジカルAI、自動運転、ヒューマノイドが求める「究極の表示体」


　　としてのQDEL


　・投資判断のチェックポイント：自社の強みをどこに接ぎ木すべきか


　・その他新興アプリケーション



第5部：質疑応答





