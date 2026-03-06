DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～」&「夢幻楼ペアカードガチャ～ライ＆ヘイロン～」を開催！

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～」と 「夢幻楼ペアカードガチャ～ライ＆ヘイロン～」を開催することをお知らせいたします。

公式サイト：https://mugenro.jp/

公式X：https://x.com/roman_mugenro

■ストーリーイベント「私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～」開催！

開催期間：3月6日（金）14:00 ～ 3月14日（土）22:59

本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。

イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。

※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。

＜イベント報酬内容＞

＜クリア特典＞

恋の一手を賭すポニーテール、★5【五光の覚悟】良、「私を賭す恋の一手」特別ストーリー、私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～参加記念称号、その他ゲーム内アイテム

＜ラブ度特典＞

恋の一手を賭すリップ＆チーク、恋の一手を賭す彼ぬいぐるみ（良＆へイロン/葛葉＆ライ/夜刀＆獅子雄）、恋の一手を賭すアイ＆アイブロウ、恋の一手を賭す大広間、恋の一手を賭す彼着物コーデ、★5【五光の覚悟】良、その他ゲーム内アイテム

＜ランキング特典＞

私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～ランキング称号、★5【五光の覚悟】良、恋の一手を賭す着物コーデ、恋の一手を賭す花札、その他ゲーム内アイテム

■期間限定「夢幻楼ペアカードガチャ～ライ＆ヘイロン～」開催中！

開催期間：3月4日（水）14:00 ～ 3月31日（火）15:59

本ガチャで新規登場となるカードには、開催中のストーリーイベントで"特効効果"を発揮し、ふたりの掛け合いボイスもついてきます！

＜期間限定カード＞

★5【時々、羨ましくなるよ】ライ（CV：犬神帝）

★5【もっと優しくして】ヘイロン（CV：四ツ谷サイダー）

※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。

※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。

▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/mugenrou

【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】

タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶

ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）/ App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

▼出演キャスト

テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉

あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか

【Romanteen18シリーズとは】

一日の終わりに幸せな夢を。

「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。

自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。

感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。

「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。

通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC developed by CYBIRD

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。