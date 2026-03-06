DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～」&「夢幻楼ペアカードガチャ～ライ＆ヘイロン～」を開催！

写真拡大 (全6枚)

合同会社EXNOA


DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～」と 「夢幻楼ペアカードガチャ～ライ＆ヘイロン～」を開催することをお知らせいたします。




公式サイト：https://mugenro.jp/


公式X：https://x.com/roman_mugenro





■ストーリーイベント「私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～」開催！




開催期間：3月6日（金）14:00 ～ 3月14日（土）22:59




本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。


イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。




※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。





＜イベント報酬内容＞




＜クリア特典＞


恋の一手を賭すポニーテール、★5【五光の覚悟】良、「私を賭す恋の一手」特別ストーリー、私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～参加記念称号、その他ゲーム内アイテム




＜ラブ度特典＞


恋の一手を賭すリップ＆チーク、恋の一手を賭す彼ぬいぐるみ（良＆へイロン/葛葉＆ライ/夜刀＆獅子雄）、恋の一手を賭すアイ＆アイブロウ、恋の一手を賭す大広間、恋の一手を賭す彼着物コーデ、★5【五光の覚悟】良、その他ゲーム内アイテム




＜ランキング特典＞


私を賭す恋の一手～夢幻楼大博打～ランキング称号、★5【五光の覚悟】良、恋の一手を賭す着物コーデ、恋の一手を賭す花札、その他ゲーム内アイテム




■期間限定「夢幻楼ペアカードガチャ～ライ＆ヘイロン～」開催中！




開催期間：3月4日（水）14:00 ～ 3月31日（火）15:59




本ガチャで新規登場となるカードには、開催中のストーリーイベントで"特効効果"を発揮し、ふたりの掛け合いボイスもついてきます！




＜期間限定カード＞


★5【時々、羨ましくなるよ】ライ（CV：犬神帝）






★5【もっと優しくして】ヘイロン（CV：四ツ谷サイダー）






※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。


※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。





▼ゲーム起動はこちらから！


https://games.dmm.com/detail/mugenrou





【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】


タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶


ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム


プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）/ App Store / Google Play


販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）




▼出演キャスト


テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉


あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか




【Romanteen18シリーズとは】


一日の終わりに幸せな夢を。


「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。


自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。


感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。


「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。


通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。




権利表記：(C)2024 EXNOA LLC　developed by CYBIRD


Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。