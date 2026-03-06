「ちいかわ」と名作たちがコラボ！『ちいかわ×青い鳥文庫　まなびのちいあお文庫』３月10日ごろスタート！

株式会社講談社

今年創刊46周年を迎える、講談社の児童文庫「青い鳥文庫」。

青い鳥文庫に収録されている本のなかでも、「まなび」に焦点をあてた作品たちと「ちいかわ」がコラボ！

『ちいかわ×青い鳥文庫 まなびのちいあお文庫』を３月10日ごろよりフェア対象店舗にてスタートします。

草むしり検定やスーパーアルバイターの資格など、まなび続けているちいかわたちといっしょに、子どもも大人も楽しくまなぶ春にしませんか？

★ちいかわのキャラクターが「青い鳥文庫」のスペシャルカバー帯に登場！

青い鳥文庫には、長く愛され続けている名作が多数ラインナップされています。

今回の『ちいあお文庫フェア』では、歴史上のすごい人たちについての本や、現代まで語り継がれる名作小説、科学やお仕事についてくわしくなれる本など、子どもの「まなび」を促す作品たちが勢ぞろい。

読んだ本をたのしく記録できる『ちいかわ読書ノート』もラインナップに登場し、全部で９冊の表紙をちいかわたちがかざります。

みんな集合×『ちいかわ読書ノート』

ちいかわ×『ヘレン・ケラー物語』

ハチワレ×『青い鳥』

うさぎ×『ガリガリ君ができるまで』

モモンガ×『くもの糸・杜子春』

シーサー×『こちら、沖縄美ら海水族館動物健康管理室。世界一の治療をチームで目指す』

ラッコ×『織田信長―炎の生涯―』

古本屋×『読書介助犬オリビア』

あのこ×『空想科学「理科」読本 エネルギー・地球編』

「まなび」はいつも、知らないことを知ることから始まります。

このフェアで、知ってたのしい春にしよっ！

おなじみの青い鳥文庫の表紙がスペシャルデザインに。

さらに、カバーの帯のいたるところには「ちいかわ」がひそんでいる!?

このフェア限定のスペシャルカバー帯をお見逃しなく！

★本が読みやすくなる！「ちいかわ×青い鳥文庫 スペシャルしおり」が1冊に1枚ついてくる！

フェア対象作品の購入特典として、各キャラクターの 「ちいかわ×青い鳥文庫 スペシャルしおり」が1冊に1枚ついてきます。

しおりの中心に穴があいていて、その穴を本に当てて読むと、１行ずつしっかり読めるのがこの「スペシャルしおり」。本を読むとき、つぎの行が気になって集中できない……など、ちょっと読書がにがてなお子さんにもぴったり！

読書が好きな子も、にがてな子も、たのしく読めるしおりです。

※しおりはランダムではなく、その作品のカバー風フル帯と同じ色のしおりがついてきます。

※本フェアのスペシャルカバー帯が巻かれた本のみ対象です。

★【ちいかわ×青い鳥文庫】フェア対象店舗はこちら！

フェア展開対象店舗は以下をごらんください。

※対象店舗以外でも、お近くの書店でのお取り寄せも可能です。

※フェアがはじまる時期は、各書店により異なります。

★当フェアの詳しい情報はこちら！

【書誌情報】

判型：新書判

『ちいかわ読書ノート』 定価：825円（税込） ページ数：96ページ

『ヘレン・ケラー物語』 定価：1023円（税込） ページ数：212ページ

『青い鳥』 定価：1089円（税込） ページ数：320ページ

『ガリガリ君ができるまで』 定価：880円（税込） ページ数：192ページ

『くもの糸・杜子春』 定価：814円（税込） ページ数：240ページ

『こちら、沖縄美ら海水族館動物健康管理室。』 定価：935円（税込） ページ数：224ページ

『織田信長―炎の生涯―』 定価：935円（税込） ページ数：224ページ

『読書介助犬オリビア』 定価：1089円（税込） ページ数：212ページ

『空想科学「理科」読本 エネルギー・地球編』 定価：1023円（税込） ページ数：192ページ

