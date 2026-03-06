ASIA esportsEXPO 2026 「Identity V 第五人格 -Asian Games Version 日本代表候補選手 登壇決定」 「ストリートファイター6グッズなどの追加販売決定」

株式会社中日新聞社

3月21日(土)、22日(日)にAichi Sky Expoにて開催する「ASIA esports EXPO 2026」、2日目の日本代表候補選手発表会に登壇いただく「Identity V 第五人格 -Asian Games Version（以下、第五人格）」日本代表候補選手、会場内の物販コーナーで販売する追加グッズが決定したことをお知らせします。

ASIA esports EXPO 2026は、昨年3月に大盛況だった「ASIA esports EXPO」をアップグレードし、2026年3月21日（土）、22日（日）の2日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催します。現在、メインステージで日本代表候補選手 最終選考競技会などを観戦できるステージ観覧チケットも発売中です。是非、ご注目ください。

【「ASIA esports EXPO 2026」概要】

名称： ASIA esports EXPO 2026 (あじあ いーすぽーつ えきすぽ にーまるにーろく)

日程： 2026年3月21日（土）、22日（日）10時～20時

会場： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

入場料：入場無料(ステージ前観覧席は有料)

主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会、一般社団法人日本eスポーツ協会

後援： 愛知県、常滑市、愛知国際会議展示場

公式サイト: https://www.espoexpo.com/(https://www.espoexpo.com/)

【第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)「第五人格」日本代表候補選手】

「ASIA esports EXPO 2026」２日目19:30～の最終ステージにおいて、「第五人格」を含めた日本代表候補選手発表会を実施予定です。今回、発表会に登壇いただく「第五人格」の日本代表候補選手、およびコーチが決定したことをお知らせします。ぜひ会場にお越しいただき、日本を代表するeスポーツ選手たちの新たな一歩をご覧ください。

●第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) 「Identity V 第五人格 -Asian Games Version」

日本代表候補選手およびコーチ(カッコ内は読み仮名/所属チーム)

選手：

AKa （アカ/REJECT）、yukakina （ユカキナ/Arneb with WoG)、

City （シティ/REJECT）、Katsuki （カツキ/FENNEL)、maeken （マエケン/FENNEL)、

Soba （ソバ/REJECT)、Unpyi （ユンピー/REJECT）

コーチ：

Toki （トキ/AXIZ WAVE）

【eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)日本代表候補選手最終選考競技会 出場選手について】

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補選手 最終選考競技会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22390/table/301_1_1eba498efdf7fe21b7d4b0c908fe9a09.jpg?v=202603070451 ]

*1 「対戦格闘団体戦」種目は、各タイトル１名ずつ、合計3名の選手でチームを編成し、1つのメダルを争います。

*2 「eFootball(TM)」は、PCとモバイルの2プラットフォームで１名ずつ選手を選出し、１チーム2名で競技を実施します。

当会場のメインステージにて開催が決定している、第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補選手 最終選考競技会「鉄拳8」「ぷよぷよeスポーツ」「THE KING OF FIGHTERS XV」には、以下選手の出場が決定しています。優勝者を日本代表最終候補として推薦する予定です。

●アジア大会日本代表候補選手 最終選考競技会 出場予定選手 (カッコ内は所属チーム)

鉄拳8 ：

チクリン選手(Team HiGUCHi Youing)、ノビ選手(TeamYAMASA)、

ケイスケ選手、PINYA選手(VARREL)

THE KING OF FIGHTERS XV：

Mok選手(Team Falcons)、Score選手、ちゃわん選手（※残る1選手は現在調整中です）

ぷよぷよeスポーツ：

ゆうき選手、ともくん選手(東京ヴェルディeスポーツ)、

delta選手、ぴぽにあ選手(SBI e-Sports)

「Street Fighter 6」、「eFootball(TM)」、「グランツーリスモ７」の出場選手については、現在、大会等による選考を準備しています。決定次第お知らせしていきますので、引き続きご注目ください。

<※参考>eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)日本代表候補選手最終選考競技会について

「ASIA esports EXPO 2026」における最終選考大会を勝ち抜いた選手は、JESUから日本代表候補選手として推薦され、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）のTEAM JAPAN（日本代表選手団）を編成する公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）による承認を経て正式に決定します。

【EXPOエリア(入場無料)】

【物販コーナー】

発表済みの「鉄拳8」「ぷよぷよ 35周年記念POP UP STORE」グッズに加え、「ストリートファイター6」「THE KING OF FIGHTERS XV」「ぷよぷよ」グッズの会場内での販売が決定しました。

■ストリートファイター6

・CFB クリエイターズモデル ＳＦ６ 27,500円(税込)

・ストリートファイター6 デフォルメぬいぐるみ 3,630円(税込) 他

■THE KING OF FIGHTERS XV

・KOF'98 POP Tシャツ 4,950円(税込)

・KOFXVアクリルスタンド 1,100円(税込) 他

■鉄拳8

・鉄拳8 ゲームマット 3,300円(税込)

・鉄拳8 メタルキーホルダー 1,320円(税込) 他

■ぷよぷよ 35周年記念POP UP STORE出張販売

・ぷよぷよ 3連アクリルキーホルダー 1,320円(税込)

・ぷよぷよ ぷくぷくTシャツ 4,400円(税込) 他

■ぷよぷよ

・スコーンショップ トレーディングアクリルキーホルダー 660円(税込)

・スコーンショップ トレーディングステッカー 550円(税込) 他

【対戦会: 鉄拳8対戦・交流会 コミュ鉄～ASIA esports EXPO出張編～】

会場内EXPOエリア(入場無料)で実施する「鉄拳8対戦・交流会 コミュ鉄～ASIA esports EXPO出張編～」には、ゼウガル選手(MadCatz)他、プロ選手も参加します。常時開催のフリー対戦も行っているので、ぜひご参加ください。

■3月21日(土) 10:00～17:00 ※MadCatzカップ13:00～

・フリー対戦 (常時開催) 最大15台のPC対戦台で拳トモと対戦しよう！

・MadCatzカップ(3on3) 東海地方のプロ選手や強豪プレイヤーと3人チームを組んで対戦しよう！

・エントリー・詳細 https://tonamel.com/competition/UxFqb(https://tonamel.com/competition/UxFqb)

■3月22日(日) 10:00～17:00 ※MadCatzカップ13:00～

・フリー対戦 (常時開催) 最大15台のPC対戦台で拳トモと対戦しよう！

・MadCatzカップ(1on1) 1on1のシングルイリミネーションでライバルと対戦しよう！

・エントリー・詳細 https://tonamel.com/competition/0Tn6V(https://tonamel.com/competition/0Tn6V)

■コミュ鉄参加プロ選手

・ゼウガル選手(MadCatz)

・YUKIMURA選手(NTP名古屋OJA)

・あんころもち選手(Rox3Gaming)

・はまちゃん。選手(Rox3Gaming)

【対戦会: ストリートファイター6 対戦会 鯱拳(しゃちけん)】

名古屋を代表する『ストリートファイター6』の大人気対戦会が、今年もASIA esports EXPOの舞台に登場！主催の「NTP Esports PLAZA」と、名古屋のプロeスポーツチーム「名古屋NTPOJA」所属のマッキーがタッグを組んで会場を盛り上げます。

ブース内は入場自由！ 熟練プレイヤーによる熱い対戦はもちろん、初心者の方やご家族連れでも安心して楽しめる試遊ブースも完備!さらに、豪華景品を懸けたミニトーナメントも開催予定！

格ゲー初心者からコアなファンまで、誰もが主役になれる場所！

名古屋の格ゲー文化の「熱」を、ぜひ肌で感じてください！