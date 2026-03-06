株式会社OFF THE BALL

グローカル・プロデュースカンパニーとして地域と全国の価値循環を創出する株式会社OFF THE BALL（本社：東京都渋谷区／福岡市博多区、代表取締役：小松 誠昌）は、株式会社Inflight代表取締役であり元フジテレビアナウンサーの田中大貴氏を、CNO（Chief Narrative Officer：最高物語責任者）として招聘したことを発表いたします。

本提携は、田中氏が代表を務める株式会社Inflightとの戦略的パートナーシップに基づくものです。田中氏は、当社グループ（OFF THE BALL、wiAth、日本医学健康研究所）のブランド戦略を統括すると同時に、株式会社wiAthと業務提携し、同氏のフジテレビ時代に培ったメディアビジネス・伝え手としての活動における業務サポートおよび一部マネジメントを開始いたします。田中氏は、当社グループ（OFF THE BALL、wiAth、日本医学健康研究所）のブランド戦略を統括すると同時に、株式会社wiAthと業務提携し、同氏のフジテレビ時代に培ったメディアビジネス・伝え手としての活動における業務サポートおよび一部マネジメントを開始いたします。

【用語解説：CNO（Chief Narrative Officer）とは】

企業や事業が持つビジョンを「物語（ナラティブ）」として戦略的に構築し、社内外へ浸透させる最高責任者のこと。単なる広報やPRとは異なり、経営戦略とブランドメッセージを統合し、企業価値そのものを高める役割を担います。欧米の先進企業では導入が進んでおり、今回、田中氏の「経営視点」と「言語化能力」を最大限に活かすポジションとして新設いたしました。

【就任の背景：メディアバイイングに、90社を支援した「経営戦略」を実装】

当社グループは、全国のローカル放送局との強固なネットワークによる「メディアバイイング事業」を成長エンジンとしています。

一方、田中大貴氏はアナウンサーとしての実績に加え、経営者として90社以上の企業コンサルティングや新規事業開発を手掛けてきました。特に「異業種へのスポーツビジネス実装」における実績は圧倒的です。

この「経営者・田中大貴」の実績と知見を、当社の「メディア・スポーツ・ヘルスケア/コンディショニング」の3事業に実装することで、単なる枠売りではない、事業成長に直結するグローカルな循環モデルを構築できると確信し、CNO就任に至りました。

【業務提携の内容】

本提携に合わせ、株式会社wiAthにて田中氏の「スポーツメディアイノベーター」としての活動（メディア構築・メディア露出施策等）をバックアップし、情報発信の面でもグループとのシナジーを生み出します。

■株式会社OFF THE BALL 新CNO / スポーツメディアイノベーター

田中 大貴（たなか だいき）

1980年兵庫県生まれ。慶應義塾大学卒業後、フジテレビに入社。

「とくダネ！」「すぽると！」等で活躍し、2018年に独立。

【経営者としての実績】

株式会社Inflight 代表取締役。

「Inflight（まだ誰のものでもないボール）」をビジネスに変えるという理念のもと、これまで90社以上の企業コンサルティング・事業開発を手掛ける。

・大手介護企業における「スポーツ系新規事業部」のサポートと全国300施設への展開支援

・不動産テック、IT、人材、資産形成、ヘルスケア企業等の顧問・アドバイザーを歴任

・スポーツと異業種を掛け合わせた新規事業の創出に定評がある

【スポーツメディアイノベーターとしての活動】

五輪、WBCをはじめとする国内外のスポーツ現場で培った経験をもとに「実況者・アナウンサー」の枠を超え、スポーツの社会的価値をビジネスと言語化の力で高める新たなスタイルでのメディアマン、喋り手として活動。現在でも実況・MCなど年間200以上のスポーツの現場で活躍。

■代表者コメント

株式会社OFF THE BALL 新CNO / スポーツメディアイノベーター

田中 大貴 氏

「小松社長が描く『メディアバイイングを基盤としたグローカル戦略』には、私がスポーツ・メディアコンサルティング現場で感じてきた課題を解決する大きな可能性があります。OFF THE BALLのメディア力と、wiAthのアスリートネットワーク。この最強の環境で、CNOとして、そしてテレビ局出身の経営者として、ビジネスとスポーツの新しい接点をデザインし、今までにはなかった新たな元アナウンサー像を展開していきたいと思います。」

株式会社OFF THE BALL / 株式会社wiAth / 株式会社日本医学健康研究所

代表取締役 小松 誠昌（こまつ たかまさ）

「彼を迎えた最大の理由は、元アナウンサーという枠を超え、数多くの事業を成長させてきた『優れた経営者』であるという点です。当社の強みであるメディアバイイングに、彼が持つ経営視点とナラティブ（物語構築力）が加わることで、グローカル戦略は一気に加速します。CNOとして、共にビジネスを創れることを非常に頼もしく感じています。また、wiAthでは彼の『スポーツメディアイノベーター』としての活動もサポートし、発信の面でも連携を深めてまいります。」

■会社概要

【株式会社OFF THE BALL】

社 名 株式会社OFF THE BALL

本社所在地 東京都渋谷区 / 福岡市博多区

代 表 者 代表取締役 小松 誠昌

事 業 内 容 メディアバイイング事業、グローカルプロデュース事業、他

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.off-the-ball.co.jp/

【株式会社wiAth】

社 名 株式会社wiAth

本社所在地 東京都渋谷区

代 表 者 代表取締役 小松 誠昌

事 業 内 容 アスリートエージェントならびにマネジメント事業、スポーツコンサルティング事業、他

Ｕ Ｒ Ｌ https://wiath.co.jp/

【株式会社日本医学健康研究所】

社 名 株式会社日本医学健康研究所

本社所在地 福岡県福岡市中央区

代 表 者 代表取締役 小松 誠昌

事 業 内 容 治療院の運営、ヘルスケア・コンディショニング事業、他

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.fujiyamajapan.info/

【株式会社Inflight】

社 名 株式会社Inflight

本社所在地 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

代 表 者 代表取締役 田中 大貴

事 業 内 容 スポーツコンサルティング、メディア制作、人材マネジメント事業、新規事業開発支援

Ｕ Ｒ Ｌ https://inflight-dt.com/