備えあれば、憂いなし！ーーーこれが私たちの「防災道」です。『animate LIMITED SELECTION』より、「ガールズ＆パンツァー 最終章」の防災セットが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、『animate LIMITED SELECTION（通称アニセレ）』より、「ガールズ＆パンツァー 最終章」の大洗女子学園防災セットの発売を発表いたしました。

『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』とは、アニメ・コミック・ゲームの専門店「アニメイト」が様々なグッズメーカーと共同で商品を企画、アニメイトでしか手に入らないプレミアムなアニメイト限定商品をお客様へお届けするプロジェクトです。2026年7月に発売を予定している「ガールズ＆パンツァー 最終章」の大洗女子学園防災セットは、ランタンやウォータータンクなどの防災グッズに加え、あんこうモチーフのリフレクター、大洗女子学園デザインのタオルを、専用リュックに詰めたセット商品です。完璧な備えへ向けて、まずはこの装備をベースに、自分だけの最強の布陣を完成させてください。全国アニメイト・アニメイト通販にて2026年4月8日まで受注受付を行っております。

『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』では今後も様々なタイトル、グッズメーカーとの商品が登場しますので、ぜひチェックしてみてください。

■商品情報

animate LIMITED SELECTION（アニセレ）「ガールズ＆パンツァー 最終章」大洗女子学園防災セット

【発売日】2026年7月17日

【価格】17,600円（税込）

【受注期間】2026年3月6日～4月8日

【サイズ・仕様】

＜リュック＞

サイズ：約50×32×20cm／素材：ポリエステル(中国製)

＜防災用ランタン＞

収納時サイズ：約8.7×12.2×8.7cm／素材：ポリスチレン(中国製)

＜非常用アルミブランケット＞

サイズ：約210×140cm／素材：アルミ蒸着PET(中国製)

＜非常用レインコート＞

サイズ：約105×127cm／素材：REVA材質(中国製)

＜目隠しポンチョ＞

サイズ：約100×120cm／素材：ポリスチレン(中国製)

＜防災用ウォータータンク＞

容量：10L／素材：ポリエチレン・PA・PET(中国製)

＜ホイッスル＞

サイズ：約7×3cm／素材：ABS樹脂(中国製)

＜非常用簡易トイレ(3回分)＞

素材：ポリエチレン・PET・高分子抗菌ポリマー(中国製)

＜乾電池(4本入り)＞

規格：単三電池(中国製)

＜マスク(1枚入り)＞

サイズ：約20×8cm／素材：不織布(中国製)

＜軍手(１双入り)＞

サイズ：フリー／素材：ポリエステル・綿・塩化ビニール(中国製)

＜エイドチーム2＞

パッケージサイズ：約11.8×8×3.4cm／素材：塩化ビニール・PP+綿・コットン・不織布ポリネット・合成金属(鋳物)・ステンレス・PP

［爪切り・ピンセット・はさみ(中国製)、綿棒(タイ製)、ケース・絆創膏・コットンパフ・ワンタッチホータイ(日本製)］

＜防災マニュアル＞

サイズA5／14ページ／素材：紙(日本製)

＜リフレクター＞

サイズ：約6×5.4cm／素材：PVC・鉄(中国製)

＜タオル＞

サイズ：約34×86cm／素材：綿100％(ベトナム製)

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

■関連URL

「ガールズ＆パンツァー 最終章」大洗女子学園防災セット商品ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3416241/

animate LIMITED SELECTION（アニセレ）

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/animate-limitedselection/cd/1858/